Cet appareil photo devient le meilleur dans sa catégorie selon Frandroid

Le Canon EOS R5 Mark II rejoint notre guide d’achat des meilleurs appareils photo hybrides . Avec son capteur CMOS rétroéclairé de 45 mégapixels et ses capacités vidéo en 8K RAW, ce modèle incarne l’excellence pour les photographes et vidéastes exigeants. Son ajout à notre sélection repose sur ses performances impressionnantes, son innovation technologique et sa polyvalence.

Caractéristiques principales : de la polyvalence

Capteur de 45 MP : le capteur CMOS empilé offre une résolution exceptionnelle, idéale pour des images détaillées et des vidéos haute qualité.

: le capteur CMOS empilé offre une résolution exceptionnelle, idéale pour des images détaillées et des vidéos haute qualité. Rafale ultra-rapide : capturez jusqu’à 30 images par seconde avec l’obturateur électronique, parfait pour les scènes d’action.

: capturez jusqu’à 30 images par seconde avec l’obturateur électronique, parfait pour les scènes d’action. Stabilisation d’image avancée : jusqu’à 8,5 stops de stabilisation pour des prises de vue nettes, même à main levée.

: jusqu’à 8,5 stops de stabilisation pour des prises de vue nettes, même à main levée. Vidéo 8K RAW : enregistrement jusqu’à 60p avec une profondeur de couleur de 14 bits et une large plage dynamique.

: enregistrement jusqu’à 60p avec une profondeur de couleur de 14 bits et une large plage dynamique. Autofocus intelligent : le système Dual Pixel AF détecte les yeux humains et animaux avec une précision remarquable.

Le Canon EOS R5 Mark II se distingue par son capteur CMOS BSI empilé à 45 mégapixels. Grâce à une toute nouvelle construction, le boîtier dispose d’une lecture ultra-rapide des données avec un traitement simultané des informations. Ce qui permet de prendre des sujets en mouvement rapide sans déformation. Son viseur OLED de 5,76 millions de points offre une expérience visuelle immersive, proche d’un viseur optique. De plus, la gestion thermique a été améliorée pour éviter la surchauffe lors des longues sessions vidéo.

Le Canon EOS R5 Mark II face à la concurrence

Face à des modèles comme le Nikon Z8 ou le Sony Alpha 7R V, le R5 Mark II se démarque par sa capacité à combiner haute résolution et vitesse. Bien que le Nikon Z8 excelle dans certaines fonctionnalités vidéo comme le support ProRes, le Canon R5 Mark II reste un choix privilégié pour les utilisateurs déjà équipés d’objectifs RF ou EF grâce à sa compatibilité étendue.

Capteur haute résolution de 45 MP avec des performances exceptionnelles en basse lumière. Vidéo professionnelle en 8K RAW jusqu’à 60p. Autofocus intelligent et rapide, idéal pour les sujets en mouvement.

Pourquoi choisir le Canon EOS R5 Mark II ?

Le Canon EOS R5 Mark II s’impose comme un appareil incontournable pour les professionnels et passionnés recherchant une qualité d’image optimale et une polyvalence hors pair. Pour en savoir plus sur ce modèle et découvrir nos recommandations complètes, consultez notre guide d’achat des meilleurs appareils photo hybrides.

*Cet article a été produit avec l’aide de Perplexity. Un journaliste l’a relu de A à Z et s’est occupé de valider les informations affichées sur ce papier.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.