Insta360 Go 3S (4K) : l’action cam très légère de seulement 39 g est à prix réduit sur Amazon

Capable de filmer en 4K à 30 images par seconde, l’Insta360 Go 3S est la caméra de poche qu’il vous faut si vous cherchez une alternative à GoProd. Fournie avec un Action Pod, elle est à prix réduit durant les ventes flash de printemps d’Amazon : elle passe à 365,99 euros au lieu de 429,99 euros.

Pas plus grand qu’un doigt et très légère (39 g), l’Insta360 Go 3S se positionne comme un concurrent sérieux des GoPro puisqu’elle a l’avantage que la partie avec l’objectif peut être détachée de la base, qui sert aussi de station de charge, comme avec une paire d’écouteurs Bluetooth. Fort utile si vous voulez la fixer sur votre chemise ou tout autre accessoire. Et elle devient encore plus intéressante sur Amazon puisqu’elle perd 60 euros, durant les ventes flash de printemps.

Les points forts de l’Insta360 Go 3S

Une autonomie de 140 minutes en enregistrement vidéo

Un cycle de charge complet prend moins de 30 minutes

Pensée pour les sorties en extérieur (certifiée IPX8)

Au lieu de 429,99 euros, l’Insta360 GO 3S est aujourd’hui disponible en promotion à 365,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Insta360 GO 3S. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une qualité 4K dans un format ultra-compact

L’Insta360 Go 3S est un petit bijou de photographie/caméra, le tout dans un format hyper compact. Elle permet en effet de filmer en 4K à 30 fps, mais aussi prendre des photos en 4 000 ×2 250 dans une multitude de formats. Côté dimensions, elle ne mesure que 25,6 × 54,4 × 24,8 mm pour 39,1 g. Autant dire, pas grand-chose. De quoi transporter aisément l’appareil dans sa poche.

Mais ce qui lui permet vraiment de se démarquer des GoPro que l’on retrouve sur le marché — en plus de son format XXS —, c’est son accessoire fourni avec, l’Action Pod. Avec des dimensions de seulement 63,5 × 47,6 × 29,5 mm lorsque l’écran est plié, cet accessoire offre un large choix de fixations pour la caméra. De quoi l’emmener partout, tout le temps et pour filmer toutes sortes de choses. Autre plus, doté d’un petit écran tactile de 2,2″, le Pod sert à la fois de station de charge et d’écran de contrôle.

À noter que l’Insta360 GO 3S est compatible avec la technologie Apple Find My. Pratique si vous l’emportez en balade avec vous. Elle fonctionne également sous l’eau, jusqu’à 10 mètres, mais uniquement la caméra, par l’Action Pod.

Des fonctions avancées

Quant à son autonomie, pas d’inquiétude puisque l’Insta360 GO 3S dispose d’une batterie optimisée. De quoi filmer 140 minutes non-stop. Et s’il vous faut du rab, le Pod est là. D’ailleurs, pour ce qui des vidéos, elle dispose d’un système de stabilisation FlowState très efficace, ainsi qu’un système de verrouillage de l’horizon pour encore plus de stabilité.

Enfin, l’Insta360 GO 3S dispose de fonctionnalités intelligentes qui facilite la création de contenu : suivi automatique du sujet, effets dynamiques et montage assisté via l’application mobile permettent d’obtenir des vidéos prêtes à être partagées en quelques secondes.

Si vous cherchez une bonne caméra d’action pour vous suivre dans tous vos périples, n’hésitez pas à consulter notre guide d’achat des meilleures Action Cam du moment.

