Galaxy Watch 7 : Samsung fait l’impasse sur cette fonction pratique des précédentes versions

Samsung a décidé de supprimer la fonction de charge sans fil inversée depuis un smartphone pour recharger la Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra. En cause, le nouveau capteur de santé qui occupe davantage de place.

Cette semaine, après plusieurs mois d’attente, Samsung a finalement présenté sa nouvelle gamme de montres connectées, avec deux modèles au programme, la Samsung Galaxy Watch 7 et la Samsung Galaxy Watch Ultra. Ces deux montres profitent d’un meilleur processeur, d’un GPS plus précis et d’un tout nouveau capteur de santé. Néanmoins, l’intégration de ce capteur n’est pas sans poser quelques soucis pour la firme coréenne.

En effet, comme le rapporte le site Android Police, les deux montres connectées de Samsung font désormais l’impasse sur une fonctionnalité pourtant présente sur les précédents modèles de la marque, la charge sans fil inversée à l’aide d’un smartphone Samsung.

Jusqu’à présent, les montres Galaxy Watch pouvaient se recharger sans fil à l’aide d’un chargeur propriétaire, mais également depuis un smartphone Samsung. Si les montres du constructeur n’étaient pas compatibles avec le standard de charge sans fil Qi, Samsung avait néanmoins permis de passer par ses propres smartphones pour proposer une charge sans fil inversée. Concrètement, en posant une Galaxy Watch 6 sur le dos d’un Galaxy S23 Ultra, il était possible de recharger la montre en profitant de la batterie du smartphone. La vitesse de charge n’était pas la plus rapide qui soit, mais cette fonction pouvait dépanner un utilisateur en manque de batterie.

Une charge plus compliquée à cause du nouveau capteur

Cependant, pour ses nouvelles montres, Samsung a précisé sur une page dédiée que cette fonction de charge sans fil inversée avait été abandonnée sur la Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra. En cause, le tout nouveau capteur BioActive intégré par Samsung pour les mesures de santé et de fréquence cardiaque, qui vient occuper davantage de place dans la montre :

La Galaxy Watch 7 a une nouvelle conception de capteur pour améliorer la précision par rapport aux précédents modèles. Par conséquent, il est possible de mesurer des points de donnée de santé qui n’étaient pas encore pris en compte, mais également de prendre des mesures plus fiables durant des exercices longs ou spécialisés. Cependant, le nouveau design de capteur demande de changer la forme du verre au dos. Ce changement augmente la distance entre la bobine interne de charge sans fil de la montre et le chargeur sans fil, donc la fonction de partage de batterie sans fil disponible sur les précédents modèles n’est plus prise en charge.

Pour la même raison, Samsung précise par ailleurs que les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra pourraient se charger bien plus lentement si elles sont connectées au chargeur d’une ancienne montre Samsung. Concrètement, pour optimiser la vitesse de charge des nouvelles toquantes de la firme, les utilisateurs n’auront donc d’autre choix que de se tourner vers le chargeur fourni avec leur montre connectée.