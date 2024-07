Les très beaux cadrans de la Galaxy Watch Ultra arriveront bientôt sur votre montre

Si vous avez été subjugués par les cadrans déployées sur les nouvelles Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra, alors bonne nouvelle : Samsung a l'intention d'en faire également profiter les utilisateurs de ses montres d'ancienne génération.

Annoncées la semaine dernière, les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra sont animées par une nouvelle version de One UI Watch (basée sur Wear OS 5) et disposent par la même occasion de nouveaux cadrans, ou « watch faces » en anglais. On apprend aujourd’hui que Samsung prévoit de déployer, au moins une partie, ces nouveaux cadrans sur ses anciens modèles de tocantes connectées.

Cette annonce résonne comme une bonne nouvelle pour les utilisateurs des précédentes générations de Galaxy Watch, qui devraient donc bien être en mesure d’installer sur leur montre certains des cadrans de la Galaxy Watch Ultra, notamment. Ces derniers ont d’ores et déjà été chaleureusement accueillis par la communauté, au point d’encourager l’un des modérateurs du forum Samsung’s Community à confirmer leur arrivée sur les anciennes Galaxy Watch.

Soyez tout de même patients…

Cela étant dit, il faudra se montrer patients. L’émissaire de Samsung rappelle en effet que, pour l’instant, ces nouveaux « Watch faces » sont exclusives aux dernières montres connectées du groupe. Ce modérateur ne donne par ailleurs aucun détail précis quant à la date de disponibilité de ces nouveaux cadrans sur les précédentes Galaxy Watch. On ignore par ailleurs quels seront les modèles éligibles, mais aussi quelle sera la méthode employée pour les y déployer.

SamMobile estime néanmoins que la chose devrait se concrétiser avec le lancement de One UI 6, et potentiellement par le biais de téléchargements, le moment venu, via l’application Galaxy Wearable. Voici pour rappel, les Galaxy Watch éligibles à la nouvelle interface logicielle de Samsung :

One UI 6 étant d’ores et déjà accessible en bêta (à des stades différents) sur les Galaxy Watch 6, Watch 5 et Watch 4, on peut s’attendre à un déploiement de la version finale dans les prochaines semaines sur ces différents modèles.