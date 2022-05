Une bonne nouvelle pour le Google Pixel 6 et un de ses problèmes persistants

Un utilisateur Reddit aurait, d'après son témoignage, reçu des améliorations notables sur le capteur d'empreintes de son Pixel après avoir installé la dernière bêta 2 d'Android 13.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Pixel 6 et Pixel 6 Pro. La bêta 2 d’Android 13 vient de faire son arrivée sur les smartphones de Google et apporte avec elle quelques améliorations, dont une notable signalée par un utilisateur Reddit du nom de just_lurking_through.

Une optimisation faite sur la nouvelle bêta 2 d’Android 13

D’après son témoignage, le capteur d’empreinte de son Pixel aurait fait des progrès significatifs après qu’il ait installé la mise à jour sur son smartphone. L’utilisateur avoue ne pas être de ceux qui ont eu à se plaindre du lecteur d’empreinte, mais qu’il a tout de suite ressentis l’effet de cette mise à jour sur la vitesse et la fiabilité du capteur d’empreinte. Il a d’ailleurs posté une vidéo nous montrant l’amélioration qu’a pu apporter cette bêta sur son smartphone.

Cela semble donc être une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Pixel, qui pouvaient faire face à quelques petits problèmes d’authentification agaçants à la longue sur leur appareil. Pour autant, l’utilisateur ne recommande pas d’installer cette nouvelle bêta immédiatement, tout simplement à cause des bugs qui peuvent y être présents.

De façon générale, l’installation d’une bêta sur son smartphone principal n’est pas une chose que l’on conseille à des utilisateurs normaux, car les imprévus sont généralement nombreux sur ces versions et le manque de stabilité pourrait ne pas valoir le coup par rapport aux bénéfices attendus.

En plus des bugs liés au logiciel, la batterie de votre smartphone pourrait prendre un gros coup si vous utilisiez cette version bêta, car celle-ci n’est pas encore optimisée pour une utilisation quotidienne et est encore en développement à l’heure actuelle. Il faudra donc attendre la rentrée prochaine pour espérer voir ces améliorations arriver dans la version stable de l’OS de Google qui fait généralement son apparition vers le mois d’août avec un lancement prioritaire sur les appareils Pixel.

Un système d’authentification plus fiable à l’avenir

La prochaine mise à jour trimestrielle des fonctionnalités pour les Pixel arrive elle aussi pour ce mois de juin et il existe également une possibilité pour que cette mise à jour apporte elle aussi son lot d’améliorations de ce côté-ci. Google pourrait même pourquoi pas y implanter sa fonctionnalité de reconnaissance faciale tant attendue sur le Pixel 6 Pro. Des signes de l’arrivée de cette possibilité s’étant montrés récemment.

Nous avions également appris récemment que le Pixel 6a bénéficierait lui aussi d’une amélioration de son lecteur d’empreinte digitale, l’information venant directement de Rick Osterloh, vice-président des produits et services de Google. Les Pixel 7 et 7 Pro devraient quant à eux faire leur arrivée cet automne et l’on peut espérer que d’ici là Google aura su corriger les défauts de son capteur pour le hisser à la hauteur de ce que savent proposer les flagships d’aujourd’hui.

