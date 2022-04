Le Google Pixel 6 Pro devrait bientôt vous reconnaître

Selon 9to5Google, Google envisageait bel et bien d'inclure une fonction Face Unlock pour son Pixel 6 Pro et s'apprêterait même à la déployer dans les semaines à venir.

C’était attendu, cela semblerait enfin imminent. Comme le rapporte 9to5Google, le plan initial de Google pour son Pixel 6 Pro était bel et bien de lancer son flagship avec une fonctionnalité de déverrouillage faciale, comme cela avait pu être évoqué préalablement.

Google aurait abandonné l’idée juste avant le lancement, puisque certains documents marketing faisaient encore référence à cette fonctionnalité et que le smartphone lui-même l’a annoncé pour quelques utilisateurs en bêta.

Une fonction exclusive au Pixel 6 Pro

Selon les sources du site spécialisé, la firme aurait décidé de compléter son capteur d’empreinte avec une option de déverrouillage par le visage. Cela ne concernerait que le Pixel 6 Pro et non Pixel 6. Pourtant les deux smartphones ont tous deux la capacité de gérer une reconnaissance faciale en 2D à l’aide de leur caméra frontale. Aucun système de reconnaissance 3D n’est utilisé ici, comme ce fut le cas sur le Pixel 4 par exemple. On peut y voir une manière pour Google de mieux différencier l’offre entre ses deux derniers appareils.

Google a donc choisi de ne pas s’en remettre au radar Soli, juste ce qui est capturé par la caméra avant du smartphone. La firme vantait également lors de la sortie de ses smartphones les mérites de sa nouvelle puce Tensor, capable selon elle de savoir mieux détecter les visages et de manière plus rapide, tout en consommant moitié moins d’énergie qu’un Pixel 5.

Un projet mis de côté, mais pas abandonné

L’une des sources ajoute que Google est toujours en train de travailler sur la fonctionnalité pour le Pixel 6 Pro et qu’elle serait programmée pour arriver avec la prochaine mise à jour trimestrielle des Pixel au mois de juin, bien que ces plans puissent encore être amenés à bouger.

Si cela venait à arriver, cette fonctionnalité constituerait une alternative intéressante (bien qu’assez tardive) pour les possesseurs de Pixel 6 Pro et devrait froisser quelques utilisateurs de Pixel 6. Espérons que cette fonctionnalité deviendra un élément de base pour tous les Pixel à partir des prochaines sorties.

