Face Unlock sur les Pixel 6 et 6 Pro : y a-t-il encore une lueur d’espoir ?

Des changements internes sur une bêta réservée aux appareils Pixel laisse miroiter l'arrivée possible d'une fonctionnalité abandonnée par les Pixel depuis plusieurs générations : le déverrouillage faciale.

Le déverrouillage facial est une option assez commune aujourd’hui dans nos smartphones, entre Face ID qui ne cesse de se populariser avec l’arrivée de chaque nouvel iPhone et les différentes options qui existent chez beaucoup de constructeurs Android, Google semble accuser un temps de retard avec sa dernière fournée de flagships.

Certains ont pu être surpris de voir lors de l’annonce des Pixel 6 et Pixel 6 Pro que ceux-ci n’embarqueraient pas d’autres facteurs d’authentification biométrique qu’un scanner d’empreinte logé sous l’écran. Ce capteur qui semble souffrir de quelques latences a même finalement dû être corrigé par Google via une mise à jour (qui n’a pas réglé tous les problèmes d’ailleurs). La firme de Mountain View évoquant l’utilisation d’algorithmes de sécurité plus poussés pour justifier cette lenteur. Et tout cela est peut-être en passe d’évoluer, comme le rapporte XDA Developers.

Une lueur d’espoir semble naître en ce moment. C’est le développeur Freak07 qui apporte de nouveaux éléments censés prouver que Google travaille toujours à l’ajout de la fonctionnalité. C’est en fouinant dans la Beta 1 de la QRP3 d’Android 12, une bêta permettant de tester les nouvelles fonctionnalités à destination des Pixel, que celui-ci a pu détecter un changement lié au Face Unlock dans le fichier de configuration PowerHAL.

Again some news to share regarding face unlock on Pixel 6/Pro devices. This time a glimmer of hope.

After going through the firmware dump of the new QPR3 Beta 1.1, I found a new change regarding face unlock in the powerhal config file. https://t.co/aO5m0YUxPn pic.twitter.com/r6DAssktPx

— Mile (@mile_freak07) March 26, 2022