Google Pixel 6 Pro : la fonction Face Unlock continue de se faire remarquer

Après que l'on a pu entrapercevoir certaines modifications sur une bêta réservée aux Pixel, voici que le Pixel 6 Pro d'un utilisateur se met à faire lui aussi mystérieusement référence à la fonctionnalité Face Unlock que l'on pensait abandonnée.

Curieuse histoire qu’a vécu un utilisateur de Google Pixel 6 Pro. La fonction Face Unlock qui semblait avoir été abandonnée et qui ne devrait donc pas être présente dans les mentions des appareils vient cependant tout juste de refaire surface pour un nouveau propriétaire de Google Pixel 6 Pro. Lors de la configuration de son smartphone, un internaute sur Reddit a eu la surprise de voir la mention « Face » apparaître au moment de choisir une option de déverrouillage.

Malgré des leaks annonçant qu’ils embarqueraient un système de reconnaissance faciale, les flagships de Google ont finalement été lancés à leur sortie avec un unique moyen d’authentification biométrique en la présence d’un lecteur d’empreintes sous l’écran, critiqué par certains utilisateurs pour sa lenteur.

Un cas unique

Les méthodes de déverrouillage présentées à l’écran étaient ici toutes accompagnées de cette mention. L’utilisateur n’a pourtant pas été invité à rentrer une quelconque option de déverrouillage faciale et n’a pas non plus obtenu d’accès à cette fonctionnalité dans ses paramètres après coup.

Cela a-t-il un lien avec le fait que Google semblerait toujours travailler sur la chose à l’heure actuelle ? Après avoir creusé plus profondément dans Android 12, le site 9to5Google a pu constater que la page de configuration concernée était déjà présente sur l’appareil depuis son build initial en octobre 2021, mais la raison pour laquelle celle-ci s’est déclenchée aujourd’hui reste encore inconnue.

Un simple bug logiciel ?

Il y a quelques semaines nous vous faisions déjà part de mouvements en interne du côté de Google alors qu’un développeur avait pu apercevoir des changements internes effectués dans une bêta destinée aux Pixel.

À savoir également que certains supports marketing de la marque ayant fuités avant l’annonce des smartphones et provenant de revendeurs allemands et britanniques semblaient également faire état d’une telle fonctionnalité. Des mentions que Google aurait supprimé peu de temps après leur découverte. Reste que l’on aimerait bien voir arriver une telle option sur les smartphones de Google.

