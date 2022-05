Google Pixel 6a : il tentera de corriger l’un des gros défauts des Pixel 6 et Pixel 6 Pro

Comme l’a confirmé un officiel de Google lors de la Google I/O, le Pixel 6a se dotera d’un capteur d’empreintes digitales différent de ses grands frères. L’idée étant de ne pas tomber dans les mêmes travers en lui apportant une meilleure fiabilité.

À leur sortie, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont été émaillés de bugs en tous genres. Un problème lié au capteur d’empreintes digitales s’est notamment montré persistant et embêtant. Dans notre test, nous l’avions d’ailleurs qualifié d’assez lent et de peu réactif. Et cette anomalie s’est confirmée à une plus large échelle auprès d’un plus grand panel d’utilisateurs.

Certains clients ont par exemple constaté que leur capteur d’empreintes ne fonctionnait tout bonnement plus après avoir atteint les 0 % de batterie. D’autres devaient se reprendre à six ou sept fois pour parvenir à débloquer leur téléphone. En face, Google se justifiait à sa manière en invoquant des algorithmes de sécurité un peu trop renforcés.

La fiabilité avant tout

Le groupe californien a dans tous les cas subi une certaine pression par sa communauté et ne souhaite plus vivre cette situation. Pour ce faire, il prévoit d’installer un tout nouveau capteur d’empreintes digitales dans son futur Pixel 6a, qui, pour rappel, sortira bel et bien en France pour la somme de 459 euros.

L’information aurait été confirmée par Rick Osterloh, vice-président des appareils et services chez Google, lors de la Google I/O 2022 — relayée par Android Central. Changer un tel élément ne veut pas dire le rendre meilleur : la firme de Mountain View doit surtout ajuster le tir pour le rendre fiable à l’instant T et sur le long terme.

Un futur capteur scruté de très près

À l’époque, Google avait tenté de corriger le tir via des mises à jour logicielles qui ne s’étaient pas toujours montrées concluantes. Peut-être souhaite-t-il désormais intervenir sur la partie matérielle pour régler un problème plus profond et offrir une expérience utilisateur digne de ce nom à sa communauté.

Dans tous les cas, le capteur d’empreintes digitales ne manquera pas d’être testé au moment de la sortie du téléphone cet été.

