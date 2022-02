Oppo Find X5 Lite officialisé : l’expérience Find X à 500 euros

En plus de ses deux flagships, les Oppo Find X5 Pro et Oppo Find X5, on aura également le droit à un modèle plus accessible, l'Oppo Find X5 Lite.

En plus de l’Oppo Find X5 Pro et du Find X5, la firme sœur de OnePlus a présenté, surprise, un modèle à 500 euros pour compléter sa gamme, le Find X5 Lite. Il possède une fiche technique bien plus modeste évidemment des deux cadors à 1000 et 1300 euros, mais pas inintéressante.

Avant de nous pencher sur celle-ci, notons que le fait que cet Oppo Find X5 Lite compose avec une finition en plastique profitant d’un revêtement particulier censé imité un effet verre avec un toucher texturé.

La fiche technique complète de l’Oppo Find X5 Lite

SoC: MediaTek Dimensity 900

Caméra selfie : 32MP

Appareil photo principal de 64 Mpx,

appareil photo grand angle de 8 Mpx

appareil photo macro de 2 Mpx.

Dimensions : 7,81 mm d’épaisseur, poids de 173 grammes.

Écran AMOLED de 6,4 pouces, taux de rafraîchissement de 90 Hz

Déverrouillage d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4500mAh

Charge 65W

8GB RAM + 256GB ROM, avec extension de RAM

Connectivité 5G

Système d’exploitation ColorOS 12 (Android 12)

Prix et disponibilités de la série Oppo Find X5

L’Oppo Find X5 Lite est disponible à 500 euros avec 8+256Go. Il est proposé en bleu clair et en noir. Le téléphone arrivera sur les étals à partir du 24 mars 2022.



