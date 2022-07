Les 3 meilleurs smartphones récents de juillet 2022 sur Frandroid

Il est temps de lister les trois smartphones fraîchement testés par l'équipe de Frandroid et qui peuvent être recommandés pour celles et ceux qui recherchent un nouvel appareil en ce début de mois de juillet. Place donc au top 3 mensuel. Cette fois-ci, le podium est occupé par Vivo, Oppo et Realme.

Depuis des temps immémoriaux (on exagère peut-être un peu), Frandroid teste des smartphones afin de vous aider dans vos achats. Sans surprise, un grand nombre de téléphones sont encore passés entre nos mains pendant le mois de juin. Nous vous proposons ici de découvrir le trio des appareils qui nous ont le plus plus et que nous pouvons chaudement vous recommander si vous êtes en quête d’un nouveau cellulaire intelligent en juillet.

Place donc au top 3 des meilleurs smartphones récents de juillet 2022 sur Frandroid !

Vivo X80 Pro Le coup de cœur

Certes, cela fait mal au cœur de voir les téléphones premium coûter de plus en plus cher. Néanmoins, pour celles et ceux qui ont le luxe de débloquer un gros budget, sachez que le Vivo X80 Pro a été un véritable coup de cœur. Pourtant, il s’agit d’une première pour la marque chinoise qui, en Europe, ne s’était jamais aventurée sur des segments de prix aussi haut. Dans ce secteur, chaque détail compte et heureusement, ce produit fait un quasi sans-faute. Il excelle en photographie — avec la complicité de Zeiss –, est agréable en main, propose de très grosses performances, se recharge vite (80 W) et jouit d’une interface fluide.

Arrêtons-nous aussi sur le lecteur d’empreintes qui, non content de déverrouiller le Vivo X80 Pro à la vitesse de l’éclair, a besoin de seulement une seconde (voire moins) pour enregistrer un doigt. Ce smartphone est une réussite et n’a clairement pas volé son étiquette « premium ».

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Oppo Find X5 Lite Le bon équilibre

Pour contenir un peu le prix d’un téléphone, il faut savamment choisir les bonnes concessions à faire. Sur l’Oppo Find X5 Lite, cette délicate mission a été couronnée de succès. Le smartphone propose un design léché, un écran de qualité, une super interface et une autonomie solide couplée à une charge rapide de 67 W. Mais alors, où sont les concessions ? Vous vous en doutez sans doute : c’est la partie photo qui est un tantinet en retrait. Attention, l’appareil photo principal et l’ultra grand-angle font très bien le job. Le téléphone gagnerait cependant à se montrer plus polyvalent dans ce domaine.

Sur les performances également, on a déjà vu mieux. Pas de problème dans l’ensemble, mais ce n’est pas la solution la plus idéale pour les jeux 3D gourmands.

Realme GT Neo 3 Le petit bolide

Comme tous les smartphones arborant l’acronyme « GT » dans leur nom, le Realme GT Neo 3 est axé sur la puissance avant tout. Sur ce point, il ne vous décevra en aucun cas, puisqu’il peut dépoter niveau performances tout en évitant la chauffe excessive. À cela s’ajoute une charge de 150 W qui revitalise le bolide en 15 minutes seulement. Le tout est saupoudré d’une chouette interface et d’un capteur photo principal appréciable.

Il y a bien quelques défauts qui subsistent ici et là. Citons par exemple l’écran dont la calibration est perfectible et qui ne profite en plus pas d’une protection Gorilla Glass. Mais peut-être que l’édition Dragon Ball Z vous fera oublier ces bémols !

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.