Find X5 Lite à -40 % : le smartphone abordable d’Oppo est enfin à bon prix

Le Oppo Find X5 Lite est une bonne alternative aux smartphones premium de la marque. Il possède des caractéristiques très intéressantes pour un prix plus attractif, surtout aujourd’hui puisqu’il coûte 200 euros de moins qu’à sa sortie : 299 euros contre 499 euros.

La gamme Find X d’Oppo est ce qui se fait de mieux chez la marque. Le constructeur la décline en trois modèles, dont un ciblant les petits budgets. Pour cette nouvelle fournée 2022, on retrouve le Find X5 Lite, dont le prix a augmenté par rapport au modèle précédent. On a d’ailleurs reproché à ce dernier son prix un peu trop onéreux face à la concurrence, et qui gagnerait un avantage s’il venait à tomber sous les 300 euros. Bonne nouvelle, c’est aujourd’hui le cas ! En perdant 200 euros de son prix, le Find X5 Lite devient une très bonne affaire.

Ce qu’on aime du Find X5 Lite

Son design soigné et son bel écran AMOLED à 90 Hz

Son SoC efficace (Dimensity 900) et ColorOS

Sa solide autonomie couplée à une charge rapide

Depuis sa commercialisation, on retrouve l’Oppo Find X5 Lite à 499 euros, mais aujourd’hui il est disponible en promotion à 299 euros chez RED et SFR.

Une version Lite réussie

Plus modeste que ses confrères, le Find X5 Lite se compose d’une finition en plastique profitant d’un revêtement qui imite un effet verre avec un toucher texturé. Avec un poids contenu (178 grammes) et sa finesse, il offre une prise en main très agréable, et ce, même avec sa dalle AMOLED de 6,4 pouces. Elle est d’ailleurs de très bonne qualité et offre une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour apporter une expérience plus fluide.

Au dos, on découvre trois capteurs : un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur macro de 2 mégapixels, soit la même configuration que l’Oppo Reno 6. Sur le papier, il offre une belle polyvalence notamment avec son mode Portrait Pro. Dans l’ensemble il offre de beaux clichés, mais ne vous attendez pas à ce qu’il fasse des miracles en basse lumière. À l’avant, la caméra est de 32 mégapixels pour assurer une bonne qualité pour vos selfies.

Une fiche technique solide pour le prix actuel

En termes de puissance, la version Lite peut compter sur la puce MediaTek Dimensity 900, avec 8 Go de RAM et 256 Go. Elle est certes moins puissante que les puces embarquées par ses grands frères, elle assure une expérience fluide pour les tâches classiques telles que de la navigation web, faire tourner des applications ou encore faire du multitâche. Vous pourrez lancer des jeux 3D mais il n’est pas fait pour. Pour les plus petits jeux, vous n’aurez aucun problème. Et pour offrir une bonne expérience utilisateur, il tourne sur Android 12 couplé à l’interface ColorOS12. La compatibilité avec la 5G est aussi de la partie. Il sera possible d’installer la mise à jour vers Android 13 en décembre 2022.

Pour tenir la cadence, le téléphone s’appuie sur une batterie de 4 500 mAh. Il est capable de tenir une bonne journée et demie avant de tomber en rade de batterie, selon votre consommation. La bonne nouvelle c’est que la marque fournit même sur son modèle abordable, une charge rapide VooC jusqu’à 67 W. Il est donc capable de passer de 0 à 100 % en seulement 34 minutes, d’après la marque. Un bon score pour cette gamme de prix, en revanche ne comptez pas sur la charge sans fil. Un vrai petit plus, ce smartphone intègre une prise jack.

Si vous souhaitez avoir plus de détails, nous vous invitons à lire notre test sur l’Oppo Find X5 Lite.

