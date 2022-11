Les promos de la Black Week sur des smartphones sont déjà arrivées chez RED

RED déploie ses promos sur une importante sélection de smartphones depuis le 15 novembre dernier. Des appareils qui peuvent être pris nus ou en accompagnement d’un forfait mobile sans engagement.

RED n’a pas attendu le début des hostilités pour lancer ses premières offres promotionnelles de la Black Week. L’opérateur propose une série de réductions sur plusieurs téléphones dont le Samsung Galaxy S20 FE ou le Xiaomi 12.

Mieux, l’opérateur n’impose nullement de prendre un forfait mobile pour profiter des prix bas sur ses smartphones. Et si vous optez pour une offre mobile, celle-ci a le double avantage d’être abordable et sans engagement.

Les offres en bref :

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G à 349 euros au lieu de 529 euros

Que ce soit au niveau du design ou de la fiche technique, le Samsung Galaxy S20 FE 5G améliore la formule mise en place par le Galaxy S20 classique. Sa coque profite d’une belle finition mate et se décline en six coloris. Le module photo, lui, fusionne avec le dos afin d’offrir une esthétique plus sobre et douce. L’écran de 6,5 pouces, lui, assure une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Côté photo, le Galaxy S20 FE 5G embarque trois caméras, dont une principale de 12 mégapixels. Vous n’aurez aucun problème à prendre des clichés de qualité dans la plupart des situations. Un processeur Snapdragon 865 et 6 Go de RAM offre une expérience sans ralentissement dans tous les usages. Le tout est alimenté par une batterie de 4 500 mAh, compatible avec la charge rapide 25 W et sans fil 15 W.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est vendu à 349 euros chez RED, soit une remise immédiate de 180 euros.

Le Pixel 6a à 349 euros au lieu de 459 euros

Si une nouvelle génération a pris sa place, le Google Pixel 6a continue de se positionner comme un très bon photophone au rapport qualité-prix inégalé. À l’aide de son double appareil composé d’un capteur principal de 12,2 mégapixels et d’un capteur avec objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels, le petit téléphone de Google est capable de prendre de magnifiques photos. Il bénéficie aussi de fonction exclusive à la marque comme la gomme magique qui permet d’effacer des éléments indésirables en arrière-plan.

Le Google Pixel 6a a aussi l’avantage d’être un smartphone compact puisque son écran ne mesure que 6,1 pouces. Une dalle AMOLED qui livre une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Enfin, le Google Pixel 6a hérite du SoC Google Tensor, la même que l’on retrouve chez le Pixel 6 Pro (et qui est bien plus cher). Une puce puissante qui ne manque pas d’améliorer l’expérience photo grâce à l’intelligence artificielle.

Pour le Black Friday, le Pixel 6a tombe à 349 euros chez SFR contre 459 euros en temps normal.

Le Oppo Find X5 Lite à 299 euros au lieu de 499 euros

Petit dernier de la portée, le OPPO Find X5 Lite ne peut évidemment pas rivaliser avec le Find X5 ou le Find X5 Pro, mais cela ne l’empêche pas de proposer d’offrir des prestations on ne peut plus satisfaisantes pour son positionnement tarifaire.

Il suffit de le regarder pour s’apercevoir qu’Oppo ne nous offre pas là un smartphone au rabais. Les finitions sont soignées, le design élégant et la prise en main agréable. Il récolte même un bon point supplémentaire grâce à la présence d’une prise jack.

Côté performances, rien à redire non plus. Au quotidien, le Dimensity 900 qui l’équipe offre la fluidité attendue pour les taches du quotidien, ne peinant que sur les jeux 3D les plus gourmands. Il se démarque grâce à une dalle AMOLED 6,4 pouces et 90 Hz, dotée d’une jolie définition de 2400 par 1080 pixels qui assure un affichage clair et fluide. Quant à l’autonomie, le couple constitué de la batterie 4500 mAh et de la charge rapide 67 W lui permet de tenir la distance avec succès.

Noté 8/10 dans nos colonnes, le Oppo Find X5 est actuellement proposé à 299 euros sur la boutique RED.

Le Xiaomi 12 5G à 499 euros au lieu de 899 euros

Sorti dans le courant de l’année, le Xiaomi 12 est un smartphone qui étonne. Il s’inscrit dans la droite lignée des précédentes créations du constructeur en proposant une fiche technique alléchante et un design séduisant.

Son véritable point fort : son écran. Le Xiaomi 12 5G embarque une dalle AMOLED de 6,28 pouces 120 Hz qui brille par sa qualité.

L’affichage est clair, lumineux et fluide, et ce, en toute circonstance. Sa fiche technique mise, de son côté, sur l’excellent Snapdragon 8 Gen 1 et jusqu’à 12 Go de RAM. Une batterie de 4500 mAh et une charge rapide 67 W viennent compléter l’ensemble.

La partie photo quant à elle repose sur un bloc composé de trois capteurs :

un de 50 mégapixels avec objectif grand angle ;

un autre de 13 mégapixels avec objectif ultra grand-angle ;

un télémacro 5 mégapixels.

En ce moment, RED vous propose d’obtenir ce smartphone avec une très jolie réduction qui le fait tomber à 499 euros, au lieu de 899 euros normalement.

