La version Lite de l’Oppo Find X5 devient bien plus abordable aujourd’hui

Avec sa nouvelle gamme Find X5, Oppo a pensé aussi à ceux qui veulent un smartphone performant sans exploser leur budget et propose le X5 Lite. Ce dernier se trouve être le bon compromis, surtout maintenant qu'il coûte 407,99 euros contre 499 euros.

Oppo est réputé pour sa gamme Find X et la dernière itération est une réussite avec ses modèles X5 et X5 Pro. Ces deux modèles peuvent également compter sur le X5 Lite, le smartphone le plus abordable de la série Find X. Avec cette version allégée, la marque propose une fiche technique équilibrée pour un prix contenu. Son prix est d’ailleurs plus avantageux aujourd’hui grâce à cette réduction de près de 100 euros.

Les points forts de l’Oppo Find X5 Lite

Un design soigné accompagné d’un bel écran AMOLED à 90 Hz

Un SoC convaincant : Snapdragon 765G

Une solide autonomie couplée à une charge rapide

Lancé à 499 euros, le Oppo Find X5 Lite se trouve à 487,99 euros sur Rue du Commerce, mais en utilisant le code OPPOSUMMER30 et en appliquant l’ODR d’une valeur de 50 euros, le smartphone revient à seulement 407,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le smartphone Oppo Find X5 Lite.

Une version allégée convaincante

Dans le trio Find X5, le modèle Lite d’Oppo possède toutes les qualités d’un bon smartphone. Il s’accompagne certes de quelques concessions, il se trouve être le bon compromis. Le téléphone arbore un look soigné avec des lignes très fines, offrant une bonne prise en main. Sa dalle AMOLED de 6,4 pouces est de très bonne qualité et offre une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour apporter une expérience plus fluide.

Une fois retourné, on découvre trois capteurs photo : un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur macro de 2 mégapixels, soit la même configuration que l’Oppo Reno 6. Il apporte sur le papier une belle polyvalence, notamment avec son mode Portrait Pro. Dans les faits il délivre de belles photos, mais ne vous attendez pas à ce qu’il fasse des miracles une fois la nuit tombée. À l’avant, la caméra est de 32 mégapixels pour assurer une bonne qualité pour vos selfies.

Une fiche technique solide

Côté performance, l’Oppo Find X5 Lite est propulsé par la puce MediaTek Dimensity 900 — la même que sur le Oppo Reno 6 — avec 8 Go de RAM et 256 Go. Cette configuration milieu de gamme de MediaTek permet de lancer n’importe quelle application, même gourmande, mais aussi des jeux 3D, mais sans les graphismes poussés au maximum. Même la compatibilité avec la 5G est assurée. Et pour offrir une bonne expérience utilisateur, il tourne sur Android 12 couplé à l’interface ColorOS12.

Enfin, concernant l’autonomie, le téléphone dispose d’une batterie de 4 500 mAh. Il pourra tenir une bonne journée d’utilisation avant de tomber en rade de batterie, selon votre consommation. La bonne nouvelle c’est que la marque fournit même sur son modèle plus modeste, une charge rapide VooC jusqu’à 67 W. De ce fait, le Find X5 Lite passe de 0 à 100 % en seulement 34 minutes, d’après la marque. Un bon score pour cette gamme de prix, en revanche ne comptez pas sur la charge sans fil.

Et la concurrence ?

