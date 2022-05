On sait déjà à quoi ressemblent les Oppo Reno 8, 8 Pro et 8 Pro+

Les nouveaux Oppo Reno 8 ont été mis en ligne sur divers sites en ligne chinois, bien avant la date d'officialisation. On peut ainsi observer à quoi ils ressemblent.

Alors que le Reno 7 n’a été officialisé qu’en avril 2022 en France, Oppo s’apprête à lancer la gamme Reno 8. Plus précisément, ces nouveaux smartphones devraient faire leurs débuts le 23 mai en Chine.

Une semaine avant leur lancement, ils sont déjà disponibles sur divers commerçants chinois. Ces précommandes très précoces contiennent des images officielles des Reno 8, Reno 8 Pro et Reno 8 Pro+.

Oppo Reno 8

Les rendus du Reno 8 montrent que ce smartphone arbore un design arrière similaire à ce que l’on connaissait sur les autres smartphones Reno. L’écran du Reno 8 a un trou de perforation dans le coin supérieur gauche et un menton bien visible.

En ce qui concerne les caractéristiques, le site web chinois d’Oppo a répertorié deux modèles avant le lancement. Les deux modèles auront 256 Go de stockage interne, la principale différence étant que l’un contient 8 Go de mémoire RAM, tandis que l’autre dispose de 12 Go de RAM.

Oppo Reno 8 Pro

Le Reno 8 Pro arbore le même design que le Reno 8 mais est équipé d’un menton plus fin, les bordures sont plus affinées. Le trou de perforation est situé en haut au centre du Reno 8 Pro+, ce qui est également une différence notable. Vous aurez également remarqué qu’en fonction des modèles, les coloris sont différents.

Oppo Reno 8 Pro+

L’espacement entre les caméras et la taille visible des caméras ne cessent d’augmenter au fur et à mesure que l’on monte en gamme. Ces caméras paraissent énormes sur le Reno 8 Pro+, l’ensemble des smartphones est estampillé par la puce maison MariSilicon X dédiée à la photographie.

Nous avons encore peu de détail sur les caractéristiques techniques, il faudra attendre l’officialisation pour en savoir plus. On sait juste que l’Oppo Reno 8 pourrait être le premier à intégrer un Snapdragon 7 Gen 1.

Comme d’habitude pour les marques chinoises, le lancement se fait en plusieurs temps, il n’est pas encore sûr à 100 % que l’on profite de ces futurs appareils en France.

