Oppo Reno 7 officialisé : il mise beaucoup sur la photo à moins de 350 euros

Oppo dévoile sa nouvelle série de smartphones de milieu de gamme en commençant par le Oppo Reno 7. Le constructeur mise sur la photo, notamment le portrait, pour se démarquer sur cette gamme très concurrentielle.

Quelques mois seulement après la sortie du Reno 6, Oppo dévoile un nouvel appareil, le Reno 7. Ce dernier avait déjà été aperçu à l’automne dernier. Contrairement au Oppo A57 5G, qui est pour le moment disponible uniquement en Chine, l’Oppo Reno 7 est bien proposé dans nos contrées. Avec son design ultra fin et son appareil photo boosté à l’IA, ce nouveau smartphone sous la barre des 350 euros a de quoi intriguer.

Oppo Reno 7, le pro de la photo

Oppo a clairement fait un bel effort sur le design : très fin avec ses 7,5 mm d’épaisseur, il adopte des finitions léchées. En France, il est disponible dans deux coloris, orange et noir. Le modèle orange dispose d’un revêtement original, imitant le cuir pour un toucher soyeux.

L’Oppo Reno 7 possède un bel écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+, avec un rafraichissement de 90 Hz. Côté processeur, c’est un Qualcomm Snapdragon 680 qui est aux commandes (4G uniquement), appuyé par 8 Go de RAM.

Oppo Reno 7 en noir // Source : Oppo Oppo Reno 7 en orange // Source : Oppo Oppo Reno 7 // Source : Oppo

Oppo a surtout mis le paquet sur la photo : le téléphone est ainsi doté d’un capteur principal de 64 MP, d’un capteur de profondeur de 2 MP et d’un capteur microscope de 2 MP, avec grossissement de 15x et 30x. Le capteur frontal de 32 MP, co-développé avec Sony, utilise un algorithme spécifique qui permet de capter davantage de lumière. Sur la partie logicielle, l’appareil photo promet d’être dopé à l’IA et propose de nombreux modes : portrait Pro, selfie HDR, retouche naturelle par l’IA, palette IA, mode Extra-HD 108 MP, amélioration de la scène par l’IA… Le mode portrait Pro met ainsi l’accent sur un bokeh naturel et promet de réaliser des portraits proches de la qualité d’un reflex numérique.

Sa batterie longue durée de 4 500 mAh profite de la charge rapide SUPERVOOC en 33 W, qui assure une charge à 50 % en 30 minutes.

L’Oppo Reno 7 est par ailleurs livré nativement avec ColorOS 12, basé sur Android 12.

Prix et date de sortie de l’Oppo Reno 7

L’Oppo Reno 7 est bien disponible en France dès aujourd’hui, dans deux finitions : « Orange Crépuscule » et « Noir Stellaire ». Il est proposé à un prix public de 329,90 euros (version 8 + 128 Go) sur la plupart des sites de e-commerce.

