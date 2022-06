Le nouveau smartphone abordable d’Oppo est à prix encore plus réduit durant les soldes

Si vous êtes à la recherche d'un bon smartphone à un prix abordable, le Reno 7 de la marque Oppo pourrait correspondre à vos attentes. D'autant plus que Cdiscount le rend encore plus accessible en le proposant à 284,99 euros contre 329 euros à sa sortie.

En plus de sa gamme premium, Oppo a dans son catalogue de smartphone des modèles milieu de gamme. Il s’agit de la gamme Reno qui ,malgré quelques concessions, dégaine une fiche technique suffisante pour répondre à vos besoins du quotidien. Très équilibré, le nouvel Oppo Reno 7 offre un meilleur rapport qualité-prix que son prédécesseur et profite des soldes pour s’afficher 45 euros moins cher.

Ce qu’il faut retenir du Oppo Reno 7

L’écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Le Snapdragon 680 qui assure une expérience fluide

Un module photo polyvalent

Petit plus : Android 12

Disponible depuis quelques semaines, le Oppo Reno 7 (8 + 128 Go) est actuellement en promotion et passe de 329,90 euros à 284,99 euros sur Cdiscount. Et si vous êtes membres CDAV, vous pouvez l’obtenir moins cher avec le code promo 25DES249CD.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Oppo Reno 7. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un milieu de gamme réussi

Le Oppo Reno 7 succède au Reno 6 dont il s’inspire fortement au point de vue design. Là encore, Oppo propose sur son milieu de gamme un design anguleux « façon » iPhone qui donne une meilleure préhension. Il profite d’une belle qualité de fabrication et son dos habillé d’un revêtement mat offre un bel effet.Il faut saluer les mensurations contenues de ce smartphone qui, même avec sa dalle de 6,4 pouces, garde un format assez compact pour se glisser dans votre poche. Une fois allumée, on apprécie de retrouver une belle dalle AMOLED en définition FHD+, profitant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour avoir une navigation plus fluide.

Côté photo, le Reno 7 est doté d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’un capteur microscope de 2 mégapixels, avec grossissement de 15x et 30x. Ce dernier était d’ailleurs présent sur le Find X3 Pro, mais qui été de 3 mégapixels et un grossissement jusqu’à 30x contre 60x. Un mode assez gadget, mais qui peut être amusant. Dans l’ensemble, vous obtiendrez des clichés réussis quand les conditions de luminosité sont bonnes. Durant notre test, nous avons apprécié le niveau des détails, le contraste, mais la colorimétrie manque de pep’s. On regrettera l’absence du module ultra grand-angle.

Avec quelques concessions acceptables

Pour rester accessible, le Reno 7 embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 680 couplé avec 8 Go de RAM. Il s’agit d’une puce entrée de gamme que l’on a pu déjà découvrir sur le Redmi Note 11 de Xiaomi. Sans être un foudre de guerre, le smartphone d’Oppo s’en sort bien et suffit amplement pour consulter vos réseaux sociaux, faire de la navigation web, supporter du multitâche et quelques jeux. Seul hic, c’est sa compatibilité 5G, qui manque à l’appel ici. On apprécie cependant qu’Oppo livre son nouveau smartphone sous Android 12 avec son interface maison ColorOS 12 — de quoi profiter d’une expérience utilisateur fluide et agréable au quotidien.

Pour finir, le Reno 7 s’équipe d’une batterie légèrement plus généreuse que son prédécesseur (4 500 mAh contre 4 300 mAh), pour pouvoir tenir une journée sans soucis. Par contre du côté de la charge rapide, Oppo fait l’impasse sur sa charge SuperVOOC 2.0 65 W, disponible sur le Reno 6. Le nouveau modèle a quand même le droit à une charge rapide de 33 W, qui assure une charge à 50 % en 30 minutes.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2022 ?

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.