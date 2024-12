DJI Mini 4K : Amazon casse le prix du meilleur des petits drones abordables pour Noël

DJI propose dans son catalogue un nouveau drone entrée de gamme : le Mini 4K. Lancé à moins de 300 euros, un prix assez rare pour une telle résolution, il est aujourd’hui encore plus abordable à l’approche de Noël avec cette réduction de 20 %.

Le DJI Mini 4K // Source : DJI

DJI a dévoilé son nouveau drone ultra compact, doté d’une résolution importante. Car s’il reprend le design et les caractéristiques du Mini 2 SE, le DJI Mini 4K permet – comme son nom l’indique – de filmer en 4K 30p, contrairement à son grand frère. Le tout pour un prix accessible, qui est encore plus bas à l’approche de Noël.

Pourquoi le DJI Mini 4K est intéressant ?

Un drone au format « poche et léger

Capable de filmer en 4K à 30 IPS

Un contrôleur facile d’utilisation

Lancé à 299 euros, le DJI Mini 4K est maintenant disponible en promotion à 239 euros sur Amazon.

Une recette toujours aussi efficace

Le DJI Mini 4K reprend les fondamentaux de son prédécesseur, le DJI Mini 2 SE : simplicité d’utilisation et format compact. Pensé pour les débutants, il ne nécessite aucune formation et peut même être utilisé sans permis puisqu’il est classé C0. En plus d’être léger (249 g), le DJI Mini 4K arbore un squelette pliable qui lui permet d’être facilement transporté. Compact, il pourra aisément être glissé dans un sac à dos sans problème.

Accompagné de sa manette dotée de joysticks amovibles, le drone se veut docile. Il suffira de télécharger l’application DJI Fly, disponible sur iOS et Android, et de placer son smartphone dans la manette pour interagir facilement avec l’appareil. De quoi profiter d’un retour vidéo en HD en plein vol de votre drone jusqu’à 10 km de distance.

Une efficacité avec un petit truc en plus

Car oui, la vraie plus-value du DJI Mini 4K, c’est tout simplement qu’il est capable de filmer en 4K 30p à 100 Mb/s et de capturer des photos de 12 Mpx (4 000 x 3 000 Mpx). Pour un modèle aussi compact, léger, mais aussi accessible, c’est une véritable prouesse de la part de DJI. Un cadeau, presque, pour les utilisateurs.

Côté autonomie, de par son format compact, le DJI Mini 4K ne révolutionne pas la gamme avec seulement 31 minutes. Du moins, c’est ce qui est annoncé par le constructeur. Dans les faits, comptez plutôt 21 minutes d’autonomie avant un retour à la maison. Un laps de temps assez restreint qui en poussera beaucoup à craquer pour le pack d’accessoires proposé par DJI, contenant 3 batteries.

Afin de comparer le DJI Mini 4K avec d’autres modèles que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs drones du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.