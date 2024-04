DJI lance son nouveau drone 4K le plus accessible à ce jour

DJI a dévoilé son nouveau drone d'entrée de gamme, le Mini 4K. Ce drone est capable de filmer des séquences en 4K à 30 images par seconde.

C’est sans tambour ni trompette que DJI a prĂ©sentĂ© officiellement, ce mardi, son nouveau drone d’entrĂ©e de gamme, le DJI Mini 4K. Un drone qui vient complĂ©ter la gamme du constructeur chinois en proposant un prix plus accessible que les DJI Mini 3 et DJI Mini 3 Pro.

En fait, le nouveau DJI Mini 4K semble reprendre le châssis du prĂ©cĂ©dent DJI Mini 2 SE sorti l’an dernier. Il affiche ainsi un format lĂ©ger et compact avec un poids de 249 grammes qui le place dans la classe C0 permettant de le piloter mĂŞme sans brevet ou enregistrement AlphaTango.

Comme son nom l’indique, le DJI Mini 4K est cependant dotĂ© d’une camĂ©ra de meilleure dĂ©finition que le Mini 2 SE, qui Ă©tait limitĂ© Ă des prises de vue en 2,7K Ă 30 images par seconde. De son cĂ´tĂ©, le nouveau drone du constructeur chinois propose des vidĂ©os en 4K Ă 30 images par seconde, ou en 2,7K Ă 60 images par seconde. Il embarque cependant un capteur identique, au format 1/2,3 pouce. La nacelle permet par ailleurs une stabilisation Ă trois axes afin d’Ă©viter au maximum les images floues.

RĂ©sistance au vent et dĂ©tection d’obstacles

Du cĂ´tĂ© de l’autonomie, il faudra compter sur 31 minutes de temps de vol. Le Mini 4K permet par ailleurs une rĂ©sistance Ă des rafales de vent jusqu’Ă 38 km/h et intègre un système de dĂ©tection d’obstacles vers le bas.

Enfin, du cĂ´tĂ© de la portĂ©e du signal, le drone va permettre une transmission vidĂ©o en HD jusqu’Ă 10 km. Rappelons nĂ©anmoins que, pour respecter la rĂ©glementation, les drones doivent ĂŞtre visibles par le pilote lors de leur vol.

Le drone DJI Mini 4K est disponible au prix de 299 euros en exclusivité sur Amazon avec un contrôleur radiocommande DJI RC-N1C et une batterie. Le kit Fly More Combo, affiché à 439 euros, ajoute quant à lui deux batteries supplémentaires, un sac en bandoulière et une station de charge.