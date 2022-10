Ce smartphone dans le TOP 3 des meilleurs à -300 € est encore plus intéressant en promotion

Entre 200 et 300 euros, vous pouvez trouver des téléphones au rapport qualité-prix intéressant. C’est le cas du Oppo Reno 7 qui est aujourd’hui à 279 euros au lieu de 329 euros à sa sortie.

Aujourd’hui, la plupart des smartphones entrée de gamme proposent une fiche technique très convaincante à un prix contenu. Pour moins de 300 euros, ils se targuent d’offrir des caractéristiques proches des smartphones, vendus parfois plus cher. C’est le cas du Reno 7 d’Oppo, un smartphone polyvalent et accessible, qui le devient encore plus grâce à cette réduction de 50 euros sur son prix de lancement.

Les points forts du Oppo Reno 7

Un bel écran OLED à 90 Hz

La polyvalence du capteur principal

Une autonomie satisfaisante

Lancé à 329 euros, l’Oppo Reno 7 est maintenant disponible en promotion à 279 euros sur Amazon et Cdiscount.

Un smartphone élégant et efficace

L’Oppo Reno 7 copie le look de son prédécesseur et dispose de bords anguleux pour une bonne préhension. Pour son prix, son apparence est loin d’être décevante, avec de belles finitions (7,5 mm d’épaisseur). Son bloc photo au dos lui donne même un petit look rétro bien sympathique. En face avant on découvre une dalle de 6,4 pouces, qui permet d’avoir un format assez compact pour se glisser dans votre poche. Une fois allumée, on apprécie de retrouver une belle dalle AMOLED en définition FHD+, profitant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour avoir une navigation plus fluide.

Pour fonctionner efficacement, le Reno 7 est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 680 couplé avec 8 Go de RAM. Il s’agit d’une puce entrée de gamme que l’on a pu déjà découvrir sur le Redmi Note 11 de Xiaomi. Cette configuration suffira amplement pour consulter vos réseaux sociaux, faire de la navigation web, supporter du multitâche et quelques jeux. Seul hic, c’est sa compatibilité 5G, qui manque à l’appel ici. On apprécie cependant qu’il puisse profiter de la bêta d’Android 13 avec ColorOS 13, disponible en octobre 2022 — de quoi profiter d’une expérience utilisateur fluide et agréable au quotidien.

Des photos de bonne qualité de jour

Côté photo, le smartphone d’Oppo est doté d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’un capteur microscope de 2 mégapixels, avec grossissement de 15x et 30x. Ce dernier était d’ailleurs présent sur le Find X3 Pro, mais qui été de 3 mégapixels et un grossissement jusqu’à 30x contre 60x. Un mode assez gadget, mais qui peut être amusant. Dans les faits, vous obtiendrez des bons clichés avec un bon niveau de détails et de contraste, quand les conditions de luminosité sont bonnes. En revanche a colorimétrie manque de pep’s. L’absence du module ultra grand-angle est un peu regrettable.

Enfin, pour tenir la cadence le Reno 7 embarque une batterie un peu plus costaud que son prédécesseur (4 500 mAh contre 4 300 mAh), pour pouvoir tenir une journée sans soucis. Par contre du côté de la charge rapide, Oppo fait l’impasse sur sa charge SuperVOOC 2.0 65 W, disponible sur le Reno 6. Le nouveau modèle a quand même le droit à une charge rapide de 33 W, qui assure une charge à 50 % en 30 minutes.

Pour en savoir plus, voici notre test complet sur l’Oppo Reno 7.

Et la concurrence ?

