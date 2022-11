Reno 7 : quand Oppo rivalise avec Xiaomi grâce aux prix attractifs du Black Friday

L'Oppo Reno 7 fait partie de ces smartphones dont le rapport qualité-prix surpasse bien d'autres références présentes sur le marché. À l'occasion du Black Friday, ce modèle est même encore moins cher puisqu'il est désormais proposé à 249 euros au lieu de 329,90 euros sur Amazon.

Il y a quelques mois, Oppo a lancé sa série Reno 8, qui se situe dans une grille tarifaire un peu plus haute que celle de la gamme précédente, les Reno 7. Malgré la récente sortie de son successeur, l’Oppo Reno 7 n’a rien perdu de son intérêt, au contraire : son rapport qualité-prix est encore aujourd’hui très intéressant, notamment car sa fiche technique emprunte quelques caractéristiques que l’on retrouve actuellement sur des smartphones plus haut de gamme. Son autre atout, c’est cette bonne réduction spéciale Black Friday qui fait baisser son prix de 80 euros.

Les points forts de l’Oppo Reno 7

Une dalle AMOLED de 6,4 pouces à 90 Hz

Une puissante puce Snapdragon 680

Une bonne autonomie

Initialement affiché à 329,90 euros, le smartphone Oppo Reno 7 est désormais proposé à 249 euros sur Amazon.

Un smartphone élégant qui mise sur l’OLED

Le smartphone Oppo Reno 7 adopte d’abord un design élégant, avec des bords anguleux et une épaisseur de seulement 7,5 mm qui facilitent sa prise en main. En plus, ce modèle est plutôt compact avec sa dalle de 6,4 pouces, qui n’en fait pas un smartphone trop massif. Le principal atout de ce design reste évidemment l’écran AMOLED en définition Full HD+ (en 2400 x 1080 pixels), rafraîchi à 60 ou 90 Hz. Un taux (non adaptatif) qui ne promet naturellement pas une fluidité comparable à celle des écrans à 120 Hz, mais la navigation sera tout de même très agréable et réactive.

Des performances assurées et une partie photo maîtrisée

Côté performances, l’Oppo Reno 7 est propulsé par une puce Snapdragon 680 de Qualcomm, épaulée par 8 Go de mémoire vive. Ce processeur d’entrée de gamme assurera des performances satisfaisantes et pourra faire tourner des tâches simples avec fluidité, comme la navigation web, le multitâche ou encore quelques jeux peu gourmands. Mais le smartphone d’Oppo marquera surtout des points avec sa partie photo. Doté d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’un capteur microscope de 2 mégapixels, avec grossissement de 15x et 30x (un peu gadget, mais amusant), le Reno 7 pourra capturer des clichés détaillés et bien contrastés sous une bonne luminosité. La colorimétrie manquera toutefois un peu de vivacité si des nuages passent au-dessus de nous au moment de prendre une photo.

Un modèle endurant

Enfin, concernant son autonomie, l’Oppo Reno 7 embarque une batterie de 4 500 mAh, ce qui représente une légère montée en gamme par rapport à son prédécesseur, qui intégrait un accumulateur de 4 300 mAh. Selon notre test, il a réussi à tenir 13 h 56 avant d’arriver à 10 % de batterie en partant de 100 %. Il fait donc mieux que de nombreux smartphones dotés d’une batterie de 5 000 mAh. En revanche, s’agissant de la recharge rapide, Oppo fait l’impasse sur sa charge SuperVOOC 2.0 65 W, disponible sur le Reno 6. Le nouveau modèle a quand même le droit à une charge rapide de 33 W, qui assure une charge à 50 % en 30 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Oppo Reno 7.

