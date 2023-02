Avec 250 € environ, quel smartphone choisir si j’hésite entre Samsung et Oppo ?

Le Samsung Galaxy A23 5G et l'Oppo Reno 7 sont deux modèles intéressants que nous avons notés 8/10 lors de notre test. Les deux sont actuellement en promotion pour environ 250 euros, mais sur lequel des deux faut-il craquer ? Nous allons tenter d'y répondre dans ce comparatif.

Les smartphones vendus aux alentours de 200 et 300 euros sont bien nombreux le marché. Il en devient difficile pour le consommateur de faire son choix parmi toutes ces références. Si vous êtes à la recherche d’un appareil avec une fiche technique équilibré au un prix relativement contenu, nous avons déniché pour vous deux modèles intéressants, l’un chez Oppo avec le Reno 7 et l’autre chez Samsung avec Galaxy A23 5G.

Les deux produits ont été testés par nos soins et ont obtenu chacun la note de 8/10. Chaque modèle à ses qualités et ses défauts qui pourraient faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre. Pour découvrir lequel mérite votre argent, nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Des smartphones réussis pour le prix

Pour cette gamme de prix, les matériaux utilisés sont moins nobles que les modèles plus haut de gamme, mais les Oppo Reno 7 et Samsung Galaxy A23 offrent tout de même un design soigné. Le constructeur chinois choisit de s’inspirer de la firme de Cupertino, et propose des bords plats légèrement arrondis sur les coins qui viennent faciliter la prise en main. Le géant coréen laisse quant à lui de côté le verre ou le métal, au profit du plastique pour son Galaxy A23. On retrouve la touche des Galaxy S, et surprend par sa légèreté. Il est agréable en main même s’il pèse 22 g de plus que son concurrent.

Au dos, Samsung opte pour un look plus épuré et discret. Le module photo du Galaxy A23 se fond dans la coque. Pour le Reno 7, on a droit à un aspect plus rétro au niveau de son bloc optique, qui fait penser aux anciens APN argentiques. Concernant les performances photographiques, les deux ne sont pas des champions dans ce domaine, mais sont capables de délivrer de bons clichés de jours. Le modèle de Samsung se compose de quatre capteurs dont un ultra grand-angle qui est absent sur celui d’Oppo. En revanche, son manque de mégapixels lui fera défaut.

Un meilleur affichage chez l’un des deux

En face avant, on découvre deux appareils avec des écrans aux fines bordures, seul bémol, l’épaisseur au niveau du menton assez marqué sur l’un et l’autre. Avec le poinçon situé en haut à droite, la face avant du Reno 7 est harmonieuse. Oppo a soigné la partie affichage et présente une dalle Amoled de 6,43 pouces en 2400 × 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. On connaît Samsung pour la qualité de ses écrans. Cependant, ici le A23 se contente de proposer une dalle LCD de 6,6 pouces supportant une définition FHD+. Heureusement, la marque se rattrape en offrant un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz pour assurer une navigation fluide.

En termes de logiciel, que ce soit le Galaxy A23 ou le Reno 7 les deux tournent de base sous Android 12. Chez Samsung, on a droit à l’interface OneUI, une interface fluide avec un bon nombre d’options de personnalisation. Lors de la configuration de l’appareil, il est assez frustrant de retrouver une forte incitation à installer des applications de publicité de la part du constructeur. Autrement, il est possible via une mise à jour d’avoir OneUI 5 et Android 13. Et, contrairement à d’autres smartphones Galaxy, il sera pris en charge pour les mises à jour de sécurité pendant quatre ans, mais ne bénéficiera que de deux années de mise à jour Android, l’amenant à Android 14 tout au plus.

Chez Oppo, c’est ColorOS qui mène la danse, une interface colorée, plutôt fluide et qui surtout se montre très intuitive. L’ergonomie est bien pensée et l’OS est agréable à utiliser avec de nombreuses fonctions de personnalisation des gestes par exemple. La marque chinoise assure trois ans de mises à jour majeures sur ce modèle, l’amenant lui jusqu’à Android 15.

Efficace dans l’immense majorité des tâches du quotidien

Vendus initialement sous les 350 euros, il ne faut pas s’attendre à un monstre de puissance sur cette tranche de prix. Pour fonctionner, le Reno 7 d’Oppo s’équipe d’un SoC Qualcomm Snapdragon 680, associé à 8 Go de RAM. Ce n’est pas la plus récente des puces, et est même dépourvu de la 5G. Néanmoins, vous allez pouvoir profiter d’une expérience fluide au quotidien. Toutefois, il n’aura pas les épaules pour lancer des jeux 3D dans les meilleures conditions graphiques. Du côté du Galaxy A23, il est propulsé par le Snapdragon 695, couplé à 4 Go de RAM. Cette puce débloque la 5G pour l’appareil et assure une fluidité relativement bonne. Elle aura néanmoins des difficultés, comme son rival, à faire tourner des jeux gourmands.

Pour profiter pleinement de votre appareil, Oppo intègre une batterie de 4 500 mAh. Du côté de Samsung, on retrouve un accumulateur de 5 000 mAh, mais ce n’est pas pour autant que le Reno 7 est moins endurant. Lors de la réalisation de notre protocole ViSer — qui simule l’utilisation active d’un smartphone — il a réussi à tenir 13 h 56 avant d’arriver à 10 % de batterie en partant de 100 %. Une belle prouesse puisque le Galaxy A23 lui a tenu 12 h et 25 minutes. Les deux arriveront sans mal à encaisser une journée d’utilisation, mais si votre utilisation est plus poussée, il sera difficile d’atteindre les deux jours.

C’est d’ailleurs au niveau de la recharge que l’Oppo Reno 7 se démarque avec sa charge rapide de 33 W contre 25 W pour le Samsung Galaxy A23. Il fait donc le plein d’énergie plus rapidement que son opposant : 50 % en 30 minutes. À titre de comparaison, sur le A23 de Samsung, on a pu récupérer 32 % de batterie en 30 minutes, de 19 à 51 % précisément.

Oppo Reno 7 ou Samsung Galaxy A23 5G : lequel choisir ?

Après avoir développé les qualités et les défauts de chacun, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix. Bien sûr, il faut prendre en compte vos besoins. Par exemple, si vous possédez un forfait 5G, l’Oppo Reno 7 fait l’impasse dessus. Si ce critère n’est pas primordial, sachez que ce téléphone ne souffre pas de ralentissement, et l’usage au quotidien est très agréable, notamment grâce à l’interface ColorOS qui vient sublimer le tout. Il ne sera pas le bon compagnon pour les adeptes de jeux mobiles, mais Samsung ne fait pas mieux de ce côté-là.

Autre bon point pour le téléphone d’Oppo : son écran. Pour cette tranche tarifaire, on apprécie de trouver une belle dalle Amoled fluide qui sera idéale pour regarder du contenu vidéo, ou naviguer sur les réseaux sociaux. Les deux smartphones sont capables de tenir une journée sans broncher, mais si vous avez une utilisation intensive, seul le Reno 7 se montre plus efficace pour récupérer des pourcentages plus rapidement.

On peut en conclure que le smartphone chinois d’Oppo remporte le duel. Sachez que même avec ses petits défauts, le Galaxy A23 de Samsung ne décevra personne, pour son bon appareil photo, sa bonne autonomie, son bon écran et son interface.

