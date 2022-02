Le marché du jeu mobile rapporte (beaucoup) plus que ceux sur consoles et PC réunis

Loin de l'imaginaire collectif où le gamer est collé à son PC ou à sa manette de PlayStation, les joueurs et joueuses à travers le monde sont en fait majoritairement actifs sur smartphone. Un récent rapport révèle la place majeure et croissante du jeu vidéo mobile dans l'industrie vidéoludique.

On le savait, le marché du jeu mobile génère des milliards de dollars tous les ans. Mais à quel point ? Le cabinet spécialisé NewZoo s’est penché sur le marché du jeu vidéo, spécifiquement sur smartphone. Son rapport 2021 met en évidence l’importance du gaming mobile depuis quelques années. Durant l’année passée, les jeux vidéo sur smartphone ont rapporté plus d’argent que ceux sur consoles et PC.

Le jeu mobile, mastodonte du secteur

Le secteur des jeux mobiles est désormais plus important que celui sur consoles et PC combinés : il représente 52 % du marché, avec plus de 90 milliards de dollars générés en 2021. Le segment des consoles constitue de son côté 28 % du marché, quand la part du gaming PC atteint seulement 20 %. En tout, l’industrie du jeu vidéo a généré plus de 180 milliards de dollars, un record.

La croissance du marché des smartphones a explosé depuis 2010 : par conséquent, celui du gaming mobile aussi. Plus de 6 milliards de personnes possèdent un smartphone dans le monde — elles sont bien moins nombreuses à avoir une console ou un PC gaming. La corrélation est donc évidente.

Ces excellents chiffres peuvent aussi s’expliquer par le fait que les gros studios historiques ont produit moins de jeux AAA durant la pandémie, la faute en partie au télétravail imposé par la pandémie. Or, pendant ce temps-là, les développeurs plus modestes ont produit énormément de jeux mobiles de leur côté.

Le gaming mobile à travers le monde

Sans surprise, c’est la Chine qui booste les chiffres et le marché, avec 31,8 milliards de revenus l’année dernière.

Les trois plus gros marchés pour le jeu vidéo mobile sont la Chine, les États-Unis et le Japon. L’Asie constitue l’essentiel du marché, à 64 %. En comparaison, le marché européen s’élève à… 9,3 milliards de dollars (10 % du marché). Presque une peccadille quand on le rapporte à l’énormissime chiffre total de 93,2 milliards de dollars de revenus pour l’industrie du jeu mobile.

Les studios chinois spécialisés sur les jeux vidéo pour mobile sont d’ailleurs nombreux et ont profité d’un excellent développement avec, par exemple, le succès de titres tels que Genshin Impact (créé par miHoYo) en 2021. Leurs revenus ont d’ailleurs augmenté de près de 15 % en deux ans.

De plus, le jeu mobile est également l’industrie qui connaît la croissance la plus rapide, qui ne devrait que continuer à croître, le nombre de smartphones dans le monde ne faisant qu’augmenter. En outre, le développement attendu des différents métavers ne fera sans doute qu’augmenter sa place, les jeux mobiles étant aussi des expériences sociales, régulièrement partagées sur les réseaux tels que TikTok.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.