Les tests de smartphones se suivent, mais ne se ressemblent pas sur Frandroid. Voici les 3 meilleurs que nous recommandons en ce début de juin 2022 (et que nous avons notés le mois dernier). Honor, Oppo et Redmi ont fait le boulot !

Aucun mois ne passe sans nouveaux smartphones à tester bien sûr. Au milieu de ce flot de sorties, nous vous concoctons un petit résumé de nos tests les plus enthousiastes.

Le mois de mai nous a réservé de solides prétendants, mais juin s’annonce aussi comme une belle fournée. Voici les 3 meilleurs smartphones récents de juin 2022 sur Frandroid. Ce sont les téléphones testés il y a peu par la rédaction et que nous nous permettons de recommander si vous comptez faire un achat sous peu.

Honor Magic 4 Pro Un champion de la photo

Pour situer Honor, rappelons qu’il s’agit d’une ancienne sous marque de Huawei maintenant indépendante. Cela veut dire que vous retrouverez tous les fondamentaux du géant chinois avec ce Honor Magic 4 Pro : photo à la précision assommante, design élégant et soigné, écran Oled 120 Hz et QHD irréprochable.

Il offre en outre un périscope permettant d’approcher le x100 en numérique. Cerise sur le gâteau, sa charge 100 W est aussi disponible en sans-fil avec la même puissance. Seul petit bémol : l’interface semble un peu datée par rapport à certains concurrents, comme le Oppo dont nous vous parlons juste après.

Oppo Reno 7 L'attrayant challenger

Oppo est surtout connu en France pour ses modèles haut de gamme, comme la série de Find X5. Mais les Oppo Reno ne déméritent pas non plus. L’Oppo Reno 7, que nous avons testé ce mois-ci, a en plus le bon goût de se placer à un tarif très intéressant autour des 330 euros, bien en dessous du ticket d’entrée du Reno 6 qui se situait à 500 euros.

Les concessions réalisées en chemin n’en font pas moins un très bon smartphone. On pense à son design agréable avec ses tranches plates, sa belle dalle Oled 90 Hz proposant de nombreuses couleurs, son autonomie solide et son capteur photo principal qui fait le job.

Pour ce tarif, on profite en outre de ColorOS, une interface très fluide et agréable. Seuls points d’ombre : l’écran n’est pas toujours le mieux calibré du monde et les performances en gaming ne sont pas du plus haut niveau.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G Le classique

Xiaomi continue sa folle cavalcade et propose à nouveau un très bon téléphone sur le segment du milieu de gamme avec le Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Très proche du Redmi Note 11 Pro 5G, il en reprend les grandes forces comme sa dalle Amoled 6,67 pouces 120 Hz ou son capteur photo principal plutôt bon.

Parmi les points qui changent et qui vont justifier le « Plus » dans son nom, signalons une charge plus rapide de 120 W, qui vient se coupler à une batterie une autonomie un peu moins grande pour gagner en légèreté. Sa puce est aussi plus puissante, de quoi un peu mieux s’aventurer dans les terres du jeu vidéo en 3D sur smartphone.

