Nous continuons de tester pléthore de smartphones sur Frandroid. Voici les 3 meilleurs que nous recommandons en ce début de mai 2022 (et que nous avons notés le mois dernier). Xiaomi, Oppo et Realme au rapport !

Toujours beaucoup de smartphones à découvrir malgré le temps qui passe inexorablement. Nous nous attelons avec plaisir à la tâche qui nous incombe, mais parfois il faut lever un peu le nez du guidon pour faire le point.

Après un mois d’avril haut en couleur, place au nouveau bilan mensuel. Voici les 3 meilleurs smartphones récents de mai 2022 sur Frandroid. Ce sont les téléphones testés il y a peu par la rédaction et que nous nous permettons de recommander si vous comptez faire un achat sous peu. L’occasion de rappeler que les French Days ont lieu en ce moment.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G La valeur sûre

Xiaomi reste un incontournable sur les marchés d’entrée et de milieu de gamme. Le Redmi Note 11 Pro 5G ne déshonore pas ce titre en proposant un rapport qualité-prix très intéressant. Le design est bien soigné, l’écran OLED de 120 Hz offre contraste, belles couleurs et fluidité, tandis que le capteur principal s’en sort bien (selon les situations).

À cela s’ajoute une autonomie solide couplée à une belle charge rapide. Rien à redire, on est bien servi. Mais avant de faire complètement votre choix, regardez aussi ce qu’il se fait du côté de la concurrence. On en reparle un peu plus bas.

Oppo Find X5 Le chouette haut de gamme

Même dans le haut de gamme, il n’y a pas que les modèles « Pro » qui sont intéressants. Preuve en est avec le séduisant Oppo Find X5. Ce dernier fait quelques compromis bien dosés par rapport au vrai flaghsip de la marque. Cela ne l’empêche pas de maintenir une très bonne qualité photo, d’un super écran OLED et 120 Hz (pas adaptatif) et d’une interface très agréable.

On ne se lasse pas non plus du design très bien peaufiné. Attention à l’autonomie un peu juste, heureusement sauvée par la belle charge rapide. Finalement, l’Oppo Find X5 montre qu’il y a une belle carte à jouer pour les smartphones qui se veulent haut de gamme sans être premium.

Realme 9 Pro Plus Le sérieux prétendant

Nous parlions plus haut de concurrence sur les smartphones aux bons rapports qualité-prix. Voilà qu’entre en scène le Realme 9 Pro Plus. En plus d’un design agréable en main et d’un écran OLED de 90 Hz bien calibré, il profite d’une expérience logicielle hautement personnalisable et très appréciable.

Soulignons les belles capacités de son capteur photo principal (qui est d’ailleurs étonnamment bon sur les portraits) et la puissante charge rapide fournie avec. Le Realme 9 Pro Plus est bien déterminé à montrer que Xiaomi n’est pas le seul à jouer dans cette cour.

