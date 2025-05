Une fonctionnalité phare d’Android 16 sera absente des anciens smartphones Pixel

Google vient d’annoncer en catimini que la plupart des anciens appareils Pixel ne pourront pas supporter la fonctionnalité « Santé de la batterie » d’Android 16.

Un Google Pixel 9 Pro en train de charger. // Source : Frandroid

La fonctionnalité « Santé de la batterie » est un vieux serpent de mer de l’écosystème Android. À la base prévue pour Android 14, elle sera finalement intégrée dans Android 16, la prochaine mise à jour majeure du système prévue au courant de l’année.

Les utilisateurs pourront donc bientôt vérifier la capacité réelle de leur batterie, et donc son usure, via un pourcentage dans un nouveau menu « Santé de la batterie ».

Mais il semblerait que la fonctionnalité soit disponible sur peu de smartphone Google Pixel.

Pas de Santé de Batterie sur les Pixel 8

Selon les réponses d’un représentant de Google sur son site de support, l’indicateur de santé de la batterie de ne sera pas disponible sur les anciens appareils Pixel :

La fonction Indicateur de santé de la batterie est actuellement prise en charge dans la version bêta 3 sur les produits Pixel 8a et Pixel 9, y compris 9 Pro Fold. En raison des limitations du produit, cette fonctionnalité ne sera pas disponible sur les anciens appareils Pixel commercialisés.

Le Pixel 8a sera donc le smartphone Pixel le plus « ancien » à supporter la fonctionnalité à l’arrivée d’Android 16. On ne sait pas encore quelles limitations techniques empêchent ainsi les Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel 8 XL d’en bénéficier.

L’état de santé de la batterie sur Android 16. // Source : Android Authority

Google semble cependant avoir opéré un changement de batterie significatif sur le modèle 8a si on en croit son site de support. Ce modèle atteint les 80% de sa capacité au bout de 1000 cycles, alors que tous les modèles précédents jusqu’au Pixel 3 ont besoin de 800 cycles.

Android 16 sera officiellement dévoilé lors de la Google I/O 2025, un salon qui débutera le 20 mai prochain.