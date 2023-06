Android 14 : vous allez pouvoir connaître la santé de la batterie de votre smartphone

Dans Android 14, les utilisateurs pourront connaître le niveau de santé de batterie de leurs smartphones. En clair, de quoi savoir si sa batterie est endommagée ou non et s'il est temps de la remplacer.

Android 14 est attendu pour le mois de septembre 2023 et devrait comme les versions précédentes apporter son lot d’améliorations. Parmi elles, une donnée pourrait être connue pour les utilisateurs : le niveau de santé de batterie.

C’est Mishaal Rahman, expert d’Android qui découvre régulièrement des nouveautés cachées, qui a publié un fil sur Twitter pour parler de ce que va apporter Android 14 aux batteries de nos smartphones.

As an alternative, Tasker by @joaomgcd is also adding these battery health stats. You'll be able to get them through the "Get Battery Info" action in case you want to run some automations based on this info. pic.twitter.com/Y6ysAbwSIg

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2023