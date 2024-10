Android 15 inaugure une fonction de « vibreur adaptatif ». Mais à quoi ça sert exactement ?

La nouvelle version d’Android arrive avec son lot de nouveautés. Parmi elles, on retrouve notamment une gestion plus intelligente du vibreur du téléphone. Perdu ? On vous explique.

Source : Frandroid

Vous avez déjà loupé une notification importante parce que vous n’avez pas senti votre téléphone vibrer ? Si oui, alors la nouvelle fonctionnalité de « vibreur adaptatif » d’Android 15 est faite pour vous. Déjà repérée dans les bêta de mai dernier, cette fonction fait ses débuts officiels sur les Pixel de Google avant d’arriver bientôt sur tous les téléphones compatibles avec Android 15 (idéalement).

Qu’est-ce que le vibreur adaptatif ?

Comme Android Authority l’explique, cette nouvelle fonctionnalité toute simple permet en fait à votre téléphone de régler l’intensité des vibrations selon l’environnement dans lequel vous vous trouvez. Ainsi, si vous êtes dans un lieu bruyant, votre téléphone vibrera plus fort pour attirer votre attention et, à l’inverse, posé sur votre bureau en plein milieu de l’après-midi, il poussera un « brrr » discret pour ne pas trop vous déranger.

Comme Google le précise bien, il n’y a pas que le niveau de décibels qui joue sur l’intensité des vibrations. « Le microphone de votre téléphone et d’autres capteurs sont utilisés pour déterminer le niveau sonore et le contexte ». Si votre téléphone détecte qu’il est dans la poche de votre pantalon, il ajustera les vibrations en conséquence. Google promet d’ailleurs qu’« aucune donnée n’est enregistrée » au passage par les capteurs.

Si vous êtes munis d’un téléphone sous Android 15 (c’est-à-dire un Pixel de Google au moment de l’écriture de ces lignes), il vous faudra activer manuellement la fonctionnalité de vibreur adaptatif. Par défaut, cette dernière est sur off. Heureusement, il n’est pas très compliqué de changer ça.

Ouvrez l’application Paramètres

Rendez-vous dans le menu « Son et vibreur »

» Cliquez sur « Vibreur et retour haptique »

» Choisissez « Vibreur adaptatif »

» Passez l’interrupteur sur On

Il est possible que sur des mobiles d’autres constructeurs, la marche à suivre diffère légèrement, mais vous devriez trouver l’option en fouillant un peu dans les paramètres.

La marche à suivre pour activer la fonctionnalité de vibreur adaptatif // Source : Corentin Béchade pour Frandroid

Une fois l’option activée, vous ne devriez idéalement plus louper d’alertes lorsque vous vous trouvez dans un bar bruyant à attendre un coup de fil important.

Et si je n’ai pas Android 15 ?

Certains constructeurs n’ont pas attendu Android 15 pour offrir un contrôle plus granulaire sur les vibrations du téléphone. Sur de nombreux téléphones, le menu « Accessibilité » ou « son et vibration » vous permet de régler l’intensité des vibrations pour chaque alerte. Chez Samsung, l’option se cache dans « Son et vibration » puis « Intensité des vibrations ».

Cela permet de régler le niveau de vibration au global par contre, le niveau de vibration ne sera pas « intelligent » comme le promet Android 15.