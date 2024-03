Android 15 : on a testé la nouvelle webcam de Google, que vaut-elle face à l’iPhone ?

Avec leur nouvelle webcam haute définition, les Pixel nous ont donné l'idée de faire un match avec le mode continuité des iPhone d'Apple et voir qui était le mieux armé.

Attendu en fin d’année avec les supposés Pixel 9, Android 15 est en plein développement. On a découvert une partie de ses nouvelles fonctions aujourd’hui, lesquelles sont disponibles dans la Developer Preview 2.

Parmi elles se cache une petite option à côté de laquelle on pourrait passer si l’on n’y prend garde. Elle concerne la fonction webcam des Google Pixel.

Les Google Pixel deviennent des webcams HD

À moins d’avoir opté pour une webcam externe à plusieurs centaines d’euros comme la très bonne Logitech MX Brio, vous avez sans doute une webcam de piètre qualité, installée par défaut comme sur la plupart des ordinateurs portables.

C’est là qu’intervient l’idée de Google qui propose à ses utilisateurs de Pixel 6 et ultérieurs de transformer leur smartphone en webcam d’appoint qui vient remplacer celle de votre ordinateur. Une fonction débloquée avec la mise à jour Android 14 QPR1.

En utilisant les capteurs photos arrières d’un Pixel 6, Pixel 7 ou Pixel 8 (ou leurs déclinaisons Pro), le rendu devrait être de meilleure qualité que celui d’une webcam intégrée. Problème, jusqu’alors, Google ne proposait qu’une version basse définition. La nouveauté d’Android 15, c’est l’ajout d’une option « HQ », pour haute qualité.

iPhone vs Pixel, lequel est le meilleur en webcam ?

Pour investiguer à fond, nous avons flashé un Pixel 8, injecté la ROM Android 15 Developer Preview 2 et branché le smartphone à notre Mac en mode webcam.

Oui, c’est une petite limitation, il faut qu’il soit câblé vers le PC. C’est plus transparent avec un iPhone puisqu’un Mac s’y connecte sans fil.

FaceTime et Meet, nous avons essayé les deux avec un Pixel 8 en SD, en HD, un iPhone 14 Pro et la webcam basique de notre MacBook Air M3 flambant neuf.

Facetime Pixel 8 HQ Facetime Pixel 8 Facetime iPhone 14 Pro Facetime MacBook Air M3

Facetime avec Pixel 8 (HQ), Pixel 8, iPhone 14 Pro et MacBook Air M3 // Source : ElR – Frandroid

Premier point intéressant, le Pixel propose plusieurs niveaux de zoom, utilisant son ultra grand-angle, son x1 et son x2 optique. Avec l’iPhone, on est bloqué en plan serré alors que le capteur du MacBook est plus large.

Avantage pour les smartphones, ils mettent tous deux en place un effet bokeh convaincant. Pratique pour une visio en étant seul. En groupe, on risque de perdre quelques têtes.

Concernant la colorimétrie, c’est Apple qui remporte la bataille. Son iPhone en mode continuité fournit le rendu le plus qualitatif. La balance des blancs est juste, la scène est lumineuse et le piqué est franchement bon, fourmillant de détails.

Meet Pixel 8 HQ Meet Pixel 8 Meet iPhone 14 Pro Meet MacBook Air M3

Google Meet avec Pixel 8 (HQ), Pixel 8, iPhone 14 Pro et MacBook Air M3 // Source : ElR – Frandroid

Google offre un résultat bien moins flatteur qui a tendance à être trop froid et sous-exposé. Le Pixel 8 ne met pas du tout en valeur le sujet dans son mode webcam. En revanche, on constate bien une nette amélioration de la définition lorsque l’on active son mode « HQ ».

Pour améliorer le rendu de la webcam Google, il faut passer par une application tierce. Il en existe plusieurs sur le Play Store. Nous avons testé Camo qui fonctionne aussi bien sur PC que sur Mac.

Outre utiliser les capteurs du smartphone, elle permet surtout de régler précisément tous les paramètres de colorimétrie, contraste, luminosité ou encore saturation.

Gratuite, elle affiche en 720p. Le 1080p est disponible, mais dans une version Pro, payante.