Test Logitech MX Brio : une première webcam convaincante pour la gamme MX

Après plusieurs modèles d’entrée de gamme, Logitech propose ici une webcam à destination des utilisateurs plus exigeants. En dehors de sa construction soignée et de sa praticité d’utilisation au quotidien, la MX Brio délivre des images très correctes et parfaitement adaptées pour une utilisation en visioconférence.



Si on apprécie les nombreux réglages proposés par les logiciels qui l’accompagnent, c’est justement le fait qu’elle s’adapte en temps réel et de façon admirable qui la rend tout à fait recommandable. Sans délivrer la meilleure qualité d’image du moment, son côté plug & play est le principal avantage de ce modèle.



On regrette cependant un bruit trop présent en basse luminosité et un réseau de microphone qui, même s’il capture la voix très distinctement, souffre d’un effet bocal vraiment prononcé et capture au passage tous les bruits environnants.