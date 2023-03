Test de la Logitech Brio 300 : une webcam simple et discrète

Logitech étend sa gamme de webcams avec la Brio 300, un modèle plus abordable et à destination des utilisateurs en quête d’une meilleure qualité vidéo, à moindre coût.

La webcam Logitech Brio 300 se positionne comme le modèle le plus accessible de cette gamme. Capable de capturer des images en 1080p, elle embarque quelques fonctionnalités intéressantes pour améliorer la captation.

Proposée pour un prix avoisinant les 80 euros, ce modèle composé de plastique recyclé s’attaque au marché très fourni des télétravailleurs. Les utilisateurs désireux de profiter d’une meilleure qualité d’image et d’une ergonomie plus convaincantes que les webcams intégrées aux PC portables devraient donc y trouver leur compte.

Un cône tout mignon et écolo

Peu de surprises au déballage de la Brio 300 de Logitech puisque la boite ne contient que la webcam. Disponible en trois coloris, l’appareil est en partie construit en plastique recyclé qui explique son revêtement moucheté. Un choix de conception et de design qui donne une allure relativement moderne à la webcam. Cela dit, ce revêtement peut néanmoins donner l’impression que la coque est couverte de poussière.

Le corps de la Brio 300 prend ainsi la forme d’un cône relativement large dont la base accueille le capteur optique, l’unique microphone et une LED d’indication très visible qui s’active lorsque la caméra est utilisée. Un cache de confidentialité pivotant est également de la partie et permet de bloquer totalement le capteur lorsque la caméra n’est pas utilisée.

La connectique est assurée par un câble USB C solidaire de la caméra dont la longueur aurait gagné à être plus importante pour faciliter son installation, notamment sur un écran. De plus, on regrette l’absence d’adaptateur USB C vers USB A puisque tous les ordinateurs ne disposent pas encore de ports USB C en quantité suffisante.

En revanche, le support articulé a été très bien pensé et facilite l’installation de la Brio 300. Elle pourra facilement trouver sa place au sommet d’un écran, peu importe son épaisseur, ainsi que sur un PC portable. Enfin, rien n’empêche de replier complètement le support pour poser la caméra sur n’importe quelle surface plane.

Un paramétrage basique de l’image

Bien qu’elle se positionne comme un modèle basique, la Brio 300 de Logitech s’accompagne d’un applicatif compagnon intitulé LogiTune. Cet outil permet, en quelques clics, d’ajuster les réglages vidéo de la caméra. Si la plupart des paramètres peuvent être laissés en automatique, l’utilisateur garde la possibilité d’ajuster l’exposition ou encore la balance des blancs.

On dispose aussi d’un paramétrage relativement fin de la luminosité, du contraste, de la saturation et de netteté. Enfin, différents filtres préconfigurés permettent de donner un peu plus de vie (ou de style, c’est selon) à l’image. Bien entendu, ces différents réglages sont conservés dans toutes les applications qui utilisent la caméra.

La mise au point est ici fixe et il est impossible de la modifier. En revanche, le microphone intégré peut totalement être désactivé à l’aide du réglage dédié présent dans LogiTune. L’outil permet également de synchroniser l’agenda de l’utilisateur pour accéder rapidement aux réunions planifiées.

Une captation très correcte

Attardons-nous maintenant sur la qualité de la captation vidéo et audio de cette Brio 300. Pour rappel, la caméra se limite ici à une captation en 1080p à 30 images par seconde. En pratique, on n’en demandera pas plus à une caméra qui se destine avant tout à une utilisation sur Teams ou Zoom.

Le capteur délivre des images très correctes, si on les compare aux webcams généralement intégrées dans les PC portables professionnels. L’image est suffisamment détaillée et l’optimisation logicielle garantit une image de qualité dans la plupart des environnements lumineux.

Jour Nuit

Dans le noir, et avec une simple lumière d’appoint (et la lumière générée par notre écran), la caméra parvient à maintenir une image exploitable, comme le montre notre comparaison ci-dessus. Si l’on atteint évidemment par la qualité de certains modèles plus onéreux, cette petite Brio 300 conviendra parfaitement pour l’usage pour lequel elle a été conçue. Le champ de vision, annoncé à 70°, est quant à lui adapté pour une utilisation en visioconférence.

Enfin, le microphone intégré parvient à capturer la voix de façon claire et intelligible, mais s’ouvre de l’habituel effet bocal de ce type de matériel. Bien qu’il dispose d’une réduction de bruit intégrée, cette dernière ne fait cependant pas de miracles et se limitera aux bruits les moins discernables.

Prix et disponibilité de la webcam Logitech Brio 300

La webcam Logitech Brio 300 est disponible au prix conseillé de 80 euros. On la trouve à 65 euros sur Amazon.fr.