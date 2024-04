Android 15 permet de choisir autre chose que Google Wallet, mais ça ne sert (pout l’instant) à rien

La première bêta d'Android 15 accueille une nouveauté qui devrait faire plaisir aux régulateurs européens. Avec elle, Google propose en effet aux utilisateurs de choisir un autre portefeuille par défaut que Google Wallet.

La première bêta d’Android 15 est de sortie et Google y intègre d’ores et déjà une fonction qui devrait réjouir la Commission européenne. La prochaine version du système d’exploitation mobile de Google, dont le déploiement à grande échelle interviendra d’ici à quelques mois, comporte en effet un nouveau panneau de configuration permettant de sélectionner un portefeuille numérique par défaut autre que Google Wallet.

Pour aller plus loin

Android 15 beta 1 est disponible, comment l’installer ?

Cette nouveauté s’inscrit dans les efforts consentis par Google pour se mettre en conformité avec la législation européenne, plus stricte depuis l’entrée en vigueur du DMA (Digital Markets Act), qui force notamment les géants du numérique à ouvrir bien plus qu’auparavant leurs écosystèmes respectifs aux services concurrents. Ce nouveau cadre législatif pourrait d’ailleurs avoir de lourdes conséquences pour Apple et son dispositif Apple Pay.

Android s’ouvre encore plus à d’autres portefeuilles virtuels

Fonctionnelle par défaut sur Android 15 Beta 1, l’option permettant de choisir un autre portefeuille que Google Wallet avec pour principal intérêt de laisser d’autres services de tirer parti de la puce NFC intégrée aux smartphones Android. On notera toutefois que, dans l’immédiat, rares sont les alternatives réellement pertinentes à Google Wallet. L’application Amex (American Express) est par exemple compatible avec cette nouvelle option, mais elle est loin de s’avérer aussi complète que celle de Google.

Précisons également que pour le moment, le NFC n’est pas fonctionnel sur la première beta d’Android 15. Il est donc impossible de concrètement tester cette nouveauté à l’heure actuelle.

Ce n’est pas la première fois que Google propose aux utilisateurs Android de sélectionner d’autres applications par défaut que les siennes. Récemment, la firme a par exemple permis d’adopter une autre application que Google Keep pour la prise de notes par défaut.

Notons que du côté d’Apple, on ne peut pas encore profiter de la même ouverture logicielle. La firme à la pomme est d’ailleurs en pleine confrontation avec la Commission européenne, en refusant pour l’instant d’autoriser des applications tierces à remplacer sa plateforme Apple Cartes sur iOS.