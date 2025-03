Windows 11 et son futur système de fichiers : tout savoir sur ReFS

Windows 11 s’apprête à faire peau neuve avec ReFS, un système de fichiers plus robuste que jamais.

Quand on installe Windows 11, on a désormais un nouveau système de fichiers : ReFS.

Fini l’époque où NTFS régnait en maître absolu sur nos disques durs. Microsoft semble prêt à changer les choses avec ce système de fichiers alternatif qui promet plus de stabilité et de performances. Mais c’est quoi au juste, ReFS ? Et pourquoi le choisir ?

ReFS, le petit frère musclé de NTFS

Commençons par les bases. NTFS, c’est le système de fichiers qu’on utilise depuis des lustres sur Windows. Quand vous installez Windows 10 ou 11, c’est lui qui s’occupe de ranger vos fichiers sur le disque dur. Mais voilà, il commence à dater un peu, et Microsoft a décidé de lui offrir un concurrent : ReFS, ou Resilient File System (système de fichiers résilient, en français). Initialement pensé pour les serveurs sous Windows Server, ReFS fait maintenant une apparition remarquée dans Windows 11, notamment dans la Insider Build 27823.

Mais alors, qu’est-ce qu’il a de spécial, ce ReFS ? Déjà, il est conçu pour être plus solide. Concrètement, il utilise des sommes de contrôle (une sorte de vérification automatique) pour s’assurer que vos données ne sont pas corrompues. Et en bonus, il peut gérer des volumes énormes, jusqu’à 35 pétaoctets – soit 35 000 téraoctets. Pour comparer, NTFS s’arrête à « seulement » 256 To. Bref, ReFS voit grand.

Une option qui se pointe à l’installation

Le ReFS va donc devenir une option quand vous installez Windows 11 à partir d’un fichier ISO. Lors de l’étape où vous choisissez comment découper et formater vos partitions – ces fameuses « cases » où vous stockez vos données sur le disque –, ReFS apparaîtra dans la liste.

Pour l’instant, Windows 11 ne peut pas encore démarrer directement depuis une partition ReFS. En gros, vous pouvez formater un disque avec ReFS pour y stocker des fichiers, mais le système d’exploitation lui-même reste fidèle à NTFS. Selon Windows Latest, qui a testé la bête, c’est un peu comme si ReFS était en phase de rodage. Microsoft tease aussi une fonctionnalité de « stockage flexible », mais on n’a pas encore tous les détails.

Pourquoi ça pourrait tout changer (ou pas)

ReFS n’est pas juste une lubie de Microsoft. Avec ses capacités XXL et sa robustesse, il pourrait séduire ceux qui manipulent des tonnes de données – pensez aux pros ou aux gamers avec des bibliothèques Steam gigantesques. La parité accélérée par miroir, par exemple, c’est une technique qui protège vos fichiers en les dupliquant malin. Et comme il est déjà utilisé sur Windows Server, on sait qu’il a fait ses preuves.

Cela dit, pour le commun des mortels, est-ce qu’on va vraiment sentir la différence au quotidien ? Pas sûr. NTFS reste ultra-fiable pour la plupart des usages, et tant que ReFS ne peut pas héberger le système entier, il reste un peu en coulisses. Mais c’est un signe que Microsoft prépare l’avenir, et ça, c’est plutôt une bonne nouvelle.

