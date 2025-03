Windows 11 : Microsoft va enfin commencer à abandonner le NTFS et voici ce que ça change

Microsoft prépare une petite révolution dans le monde des systèmes de fichiers. NTFS, le vieux briscard qui nous accompagne depuis des décennies, pourrait bientôt prendre sa retraite.

Source : Microsoft

Une petite révolution se prépare dans les coulisses de Windows 11. Microsoft, le géant de Redmond, s’apprête à bousculer nos habitudes en matière de systèmes de fichiers. Après des années de règne sans partage du NTFS (New Technology File System), l’heure du changement a sonné.

Les versions preview de Windows 11 nous offrent un aperçu de ce qui nous attend. L’assistant d’installation de l’OS pourrait bientôt proposer une alternative au traditionnel NTFS : le ReFS (Resilient File System). Ce nouveau venu promet monts et merveilles en termes de performances et de fiabilité.

Le ReFS, un système de fichiers nouvelle génération

Le ReFS n’est pas un petit nouveau dans la galaxie Microsoft. Développé initialement pour Windows Server, il fait ses premiers pas dans le monde grand public. Ses atouts ? Des performances accrues, une meilleure intégrité des données et la capacité de gérer des volumes de stockage gigantesques.

Concrètement, le ReFS pourrait offrir une expérience utilisateur plus fluide, notamment lors des opérations de copie ou de suppression de fichiers volumineux. Les créateurs de contenu et les professionnels manipulant de grandes quantités de données seront particulièrement sensibles à ces améliorations.

Cependant, ne vous attendez pas à voir le NTFS disparaître du jour au lendemain. Microsoft procède avec prudence. Les versions de test de Windows 11 proposent actuellement un choix entre NTFS et ReFS lors de l’installation, mais cette option reste cachée et non fonctionnelle pour le moment.

L’avenir du stockage sous Windows 11 s’annonce prometteur. Microsoft évoque le concept de « Flexible Storage », laissant entrevoir des possibilités encore plus vastes. Pourrait-on imaginer l’intégration de systèmes de fichiers tiers ou des configurations de stockage innovantes ? L’avenir nous le dira. En attendant, les utilisateurs de Windows 11 devront patienter encore un peu avant de profiter pleinement de ces nouveautés. Le passage de NTFS à ReFS comme système de fichiers par défaut ne se fera pas du jour au lendemain.