Windows 11 : qualité audio des appels, lien avec le smartphone… Voici un aperçu de quelques nouveautés à venir

Microsoft partage un aperçu de quelques nouveautés à venir dans la build 26040 de Windows 11. Une expérience audio améliorée et une meilleure gestion, depuis le PC, des photos récemment prises avec le smartphone sont notamment prévues.

En attendant Windows 12, Windows 11 continue d’évoluer pour améliorer divers pans de son expérience utilisateur. Microsoft annonce ainsi le départ officiel de l’Insider Preview Build 26040 (Canary Channel). Il s’agit là d’une version que seul un nombre limité de personnes pourront tester dans un premier temps avant un déploiement de la version stable dédiée au grand public. Il s’agit toutefois d’un bel aperçu de nouveautés à venir.

Au programme : une continuité renforcée entre le PC et le smartphone, une amélioration intéressante pour la qualité audio des appels ou encore du nouveau pour les connectiques USB-C.

Voice Clarity

L’un des gros points mis en avant dans le changelog partagé par Microsoft est le déploiement de la fonction Voice Clarity à un peu plus grand nombre de personnes. Cette option existait déjà sur les produits Surface de la firme de Redmond, a pour objectif d’améliorer « votre expérience audio ». La promesse est de vous débarrasser de l’écho, l’écho, de supprimer les bruits de fond et de réduire la réverbération.

Tout cela grâce à des modèles d’intelligence artificielle capables de s’adapter en temps réel. Pas besoin de matériel particulier, Microsoft explique qu’elle fonctionne sur toutes les machines dotées de processeurs x64 et ARM64. « Cette fonctionnalité est activée par défaut et peut être utilisée par des applications utilisant les Modes de traitement du signal audio, telles que Lien avec Windows et WhatsApp ».

Microsoft assure que votre voix sera ainsi toujours très clairement audible pendant vos réunions et autres communications en ligne.

Mieux gérer les photos et captures d’écran de votre smartphone

Dans cette build 26040, Microsoft intègre aussi une nouvelle fonction qui permet de gérer plus facilement et fluidement, depuis votre ordinateur, les récentes photos et captures d’écran réalisées depuis votre smartphone. Ces images vont être directement accessibles depuis l’Outil Capture d’écran de Windows 11.

En réalisant un cliché avec votre smartphone Android, vous recevrez une notification directement sur le PC pour pouvoir éditer l’image.

Pour activer cette expérience, allez dans Paramètres > Bluetooth et appareils > Appareils mobiles (ces paramètres ont été mis à jour avec la Build 26016 dans le Canal Canary) et choisissez « Gérer les appareils » et autorisez votre PC à accéder à votre téléphone Android. Votre PC recevra une mise à jour Cross Device Experience Host dans le Microsoft Store qui est nécessaire pour que cette expérience fonctionne.

L’entreprise précise que cette fonction remplacera une option très similaire qui avait été présentée en septembre 2023, mais qui dépendait de l’application Lien avec Windows – Mobile connecté.

De l’USB-C très rapide

Microsoft annonce aussi, sur Windows 11, « la prise en charge de la norme USB de dernière génération, USB 80 Gbps, dans cette version ». Dans un premier temps, cette nouveaué sera réservée aux PC dotés des processeurs Intel Core (14e gen) de la série HX. Est notamment évoqué le Razer Blade 18 déjà officialisé, mais dont la sortie interviendra plus tard cette année.

Au programme donc de cette « première mise à jour majeure de la version USB4 », des vitesses de transferts bidirectionnels à 80 Gb/s au lieu de 40.