On fait le point sur les annonces d’Intel et AMD au CES 2024 : Arrow Lake, Lunar Lake, Raptor Lake Refresh et Ryzen 8000G

Le CES 2024 a été un véritable champ de bataille entre Intel et AMD. Tandis qu'Intel a évoqué leurs futurs processeurs Arrow Lake et Lunar Lake, sans oublier les 18 nouveaux processeurs Raptor Lake Refresh, AMD n'est pas resté en marge, ils ont présenté leurs puissants Ryzen 8000G et la nouvelle carte graphique Radeon RX 7600 XT.

Au CES 2024, une vague de nouveaux produits a déferlé, avec des annonces de la part de presque toutes les mrques. Intel et AMD, ainsi que Nvidia pour ses nouveaux GPU, ont tous fait des annonces Après avoir exploré quelques-unes des machines les plus impressionnantes du salon, dont Dell, Razer, Asus, Asus ROG, Acer, Lenovo, penchons-nous sur les annonces d’Intel et d’AMD.

Intel : Arrow Lake, Lunar Lake et Raptor Lake Refresh

Intel a sorti le grand jeu en donnant un avant-goût de ce qui nous attend avec leurs prochains processeurs : Arrow Lake pour les PC de bureau et Lunar Lake pour les PC portables. L’attention s’est concentrée sur les avancées d’Intel en matière de packaging.

On a ainsi vu la puce Lunar Lake équipée de MOP (Memory on Package), qui place la mémoire vive (LPDDR5X) directement sur la puce, à proximité du processeur. Ce concept évoque les puces Apple Silicon et les SoC ARM en général. Lunar Lake promet également une amélioration significative des performances de son NPU, le processeur dédié à l’optimisation des tâches d’intelligence artificielle. Et Intel a confirmé que Arrow Lake et Lunar Lake arriveront bien en 2024.

En outre, Intel a dévoilé 18 processeurs de 14ᵉ génération, avec des TDP variant de 65 à 32 watts, pour étoffer sa gamme destinée aux PC fixes et aux portables puissants. Après les six processeurs des séries « K » et « KF », l’accent a été mis sur des modèles plus économes en énergie, à commencer par la série « HX » et son TDP de 55 watts. Intel a lancé cinq modèles dans cette gamme, du Core i5-14450HX au Core i9-14900HX.

Sept autres processeurs, les Raptor Lake Refresh « classiques », ont été introduits, sans lettre spécifique pour les identifier. Parmi eux, quatre versions « F » (sans iGPU) sont à noter : les Core i9-14900F, Core i7-14700F, Core i5-14400F et Core i3-14100F. La série « T », encore plus économe en énergie, a également été présentée, avec trois processeurs basse consommation de seulement 15 watts : les Core 7 150U, Core 5 120U et Core 3 100U. Ces petits processeurs, malgré leur faible consommation, disposent de 6 à 10 cœurs et d’un iGPU.

Enfin, Intel a annoncé répondu à AMD avec le MSI Claw. Ce PC-console utilise un Intel Core Ultra 7 155H, ce qui le différencie de tous les autres PC-consoles. Il s’agit d’une puce généralement installée dans les ordinateurs portables de jeu haut de gamme, ce qui est déjà explicitement indiqué par le suffixe « H ». C’est en tout cas une réponse claire aux consoles-PC qui étaient jusqu’à maintenant équipés d’une puce AMD.

AMD : Ryzen 8000G et Radeon RX 7600 XT

Justement, chez AMD, ils ont aussi fait des annonces intéressantes au CES. Ils ont sorti leur nouvelle série de processeurs de bureau, avec les Ryzen 8000G et ils ont dévoilé la carte graphique Radeon RX 7600 XT.

Les processeurs Ryzen 8000G, c’est un peu leur truc tout-en-un. Ils proposent jusqu’à huit cœurs et 16 threads et sont basés sur l’architecture « Zen 4 ». Le Ryzen 7 8700G, par exemple, il envoie du lourd avec ses huit cœurs, 16 threads et ses graphiques Radeon 780M intégrés. Les Ryzen 7 8700G et Ryzen 5 8600G, ils ont tous les deux la nouvelle techno Ryzen AI, et c’est la première fois qu’on voit un NPU dans un processeur de PC de bureau chez eux.

En plus de ça, AMD a lancé les nouveaux processeurs Ryzen 5000, qui tournent sur l’architecture « Zen 3 ». Pour les gamers, ils ont sorti le Ryzen 7 5700X3D avec huit cœurs, 16 threads et une techno 3D V-Cache pour booster les performances en jeu.

Et pour finir, ils ont présenté la Radeon RX 7600 XT. C’est une carte graphique d’entrée de gamme, mais qui a quand même 16 Go de mémoire vidéo GDDR6. Elle débarque sur le marché le 24 janvier 2024.

Même si elle n’utilise qu’une interface de 128 bits au lieu de 256 bits, ce qui limite un peu l’usage des 16 voies PCIe, elle se démarque quand même pas mal dans son segment, surtout avec sa mémoire. Surtout face à la GeForce RTX 4060 Ti de Nvidia.