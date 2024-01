Défi lancé au Dell XPS 13 par le nouvel Asus Zenbook S 13 OLED édition 2024

Dans la catégorie ultrabook, la compétition est plus intense que jamais. Asus, une marque déjà bien établie dans le monde des ordinateurs portables, a passé sa gamme Zenbook OLED sur le nouveau processeur Intel. Le constructeur taïwanais en a profité pour continuer à lui faire subir une cure d'amaigrissement.

Le MacBook Air est bien connu comme étant l’ultrabook de référence pour les utilisateurs de macOS. Pour ceux qui préfèrent Windows, le choix est plus large et un peu plus compliqué. Parmi les nombreux modèles, le Dell XPS 13 est souvent cité, d’ailleurs il a été mis à jour pour le CES 2024. Chez Asus, le concurrent sérieux est le Zenbook S 13 OLED mais aussi le Zenbook 14 OLED.

La recette de l’ultrabook : peu de compromis

Créer un ultrabook de qualité n’est pas une tâche facile. Il s’agit de trouver le juste équilibre entre un design fin et léger, et un châssis solide pour une bonne gestion de la chaleur. Un processeur performant avec une consommation d’énergie raisonnable est nécessaire, tout comme une bonne autonomie de batterie et un écran de qualité.

Le Zenbook 13 S OLED (UX5304) version 2024 semble répondre à ces critères. Il est équipé du nouveau processeur Intel Core Ultra 7. Les options de configuration incluent jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5x RAM et un SSD de 1 To en PCIe 4.0 x4. Sa batterie de 63 kWh devrait offrir une autonomie décente, peut-être au-delà de 10 heures en utilisation mixte.

Niveau design, il est assez fin et léger, avec une épaisseur d’1 cm et un poids d’1 kg. Le châssis en métal lui confère une certaine robustesse, renforcée par la certification MIL-STD-810H US, qui ce qui devrait garantir une résistance à diverses contraintes physiques. Son écran OLED de 13,3 pouces au format 16:10 offre une définition 3K et est certifié VESA DisplayHDR True Black 600, ce qui permet d’espérer une bonne luminosité.

La connectivité est assez complète pour un appareil de cette taille, incluant deux ports Thunderbolt 4 pour des transferts de données rapides et la charge, des haut-parleurs Harman Kardon, un port HDMI 2.1, un jack 3,5 mm et des ports USB-A USB 3.2 Gen 2. En somme, le Zenbook 13 S OLED d’Asus est certainement un des PC portables à surveiller en 2024.

Précisons tout de même qu’il s’agit d’un ultrabook, n’espérez pas les performances d’un PC portable avec un châssis plus large et encore moins de ceux qui sont accompagnés d’une carte graphique dédiée. En tout cas, on a hâte de tester le Zenbook 13 S OLED (UX5304). Même constat pour le Zenbook 14 OLED (UX3405) qui est plus épais, 14,9 mm, et plus lourd, 1,2 kg. Cela reste évidemment relatif.

Ces dimensions plus importantes sont expliquées par une batterie de 75 Wh, un peu plus endurante, il a également un écran OLED 3K dont le taux de rafraichissement monte à 120 Hz. Asus promet 15 heures d’autonomie. Mais, celui-là, on le connaissait déjà : il a obtenu 9/10 dans notre test complet.

