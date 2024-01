Nvidia dévoile les GeForce RTX 4070, 4070 Ti et 4070 SUPER avec quelques surprises

Les nouvelles cartes graphiques RTX SUPER ont enfin été dévoilées officiellement par Nvidia lors du CES de Las Vegas avec à la clé quelques gains de performance pour un tarif parfois plus avantageux.

2024 sera l’année du refresh pour Nvidia. Comme ce fut le cas pour la génération Turing (RTX 2000), le constructeur va proposer en début d’années des versions SUPER de ses cartes graphiques GeForce RTX : RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER et 4070 SUPER.

C’est à l’occasion du CES qui se tient en ce moment à Las Vegas que Nvidia a levé le voile sur ces nouveaux GPU qui, pour certains, vont remplacer les anciens à un tarif plus avantageux, avec des performances plus ou moins supérieures. On fait le point.

GeForce RTX SUPER : des GPU exploités à leur plein potentiel

On s’en doutait au vu des récentes rumeurs concernant les cartes graphiques : les versions SUPER exploiteront pleinement les GPU sur lesquels ils sont basés. Tous les cœurs sont désormais activés, les fréquences d’horloges augmentent sur les trois cartes, ainsi que la bande passante. On assiste donc à une simplification de la gamme plutôt qu’à une véritable évolution pour Ada Lovelace.

Plus précisément, la GeForce RTX 4080 SUPER a 5 % plus de cœurs CUDA que la RTX 4080, conserve ses 16 Go de mémoire GDDR6X avec une bande passante passant à 23 Go/s. Des améliorations marginales donc (3 à 5 % de performances en plus), mais qui ne visent pas les possesseurs de cartes Ada Lovelace, mais bien les joueurs voulant un nouveau GPU pour jouer en 4K et options de ray tracing. Celle-ci va remplacer la RTX 4080 dans le commerce pour un tarif inférieur.

Coeurs CUDA 10 240 Fréquence de base 2 295 MHz Fréquence boost 2 550 MHz Mémoire 16 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit Bande passante mémoire 736 Go/s Consommation 320W

La GeForce RTX 4070 Ti SUPER offre un gain de performance plus intéressant par rapport à la 4070 Ti, de l’ordre de 10 à 15 % selon Nvidia. Le pool mémoire vidéo passe de 12 à 16 Go, sur un bus qui passe lui de 192 à 256-bit, pour un gain de bande passante très intéressant à 672 Go/s, contre 504 Go/s auparavant. Ici, la carte graphique se destine aux joueurs 1440p voulant profiter de leurs jeux à plus de 144 Hz. La RTX 4070 Ti SUPER remplace la RTX 4070 Ti pour le même prix.

Coeurs CUDA 8 448 Fréquence de base 2 340 MHz Fréquence boost 2 610 MHz Mémoire 16 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit Bande passante mémoire 672 Go/s Consommation 285W

Enfin, la petite dernière est la GeForce RTX 4070 SUPER, qui offre la plus grosse augmentation de cœurs CUDA de la gamme (+20 %, 7169 en tout) pour un niveau de performance légèrement supérieur à la RTX 3090 en rasterisation (hors ray tracing) et de l’ordre de 15 % par rapport à la RTX 4070 selon Nvidia. La consommation a aussi été réduite de 10. Cette dernière ne sera d’ailleurs pas remplacée, le constructeur comptant proposer les deux GPU a un prix différent de 50 euros.

Coeurs CUDA 7 168 MHz Fréquence de base 1 980 MHz Fréquence boost 2 475 MHz Mémoire 12 Go GDDR6 Bus mémoire 192-bit Bande passante mémoire 504 Go/s Consommation 220W

Prix et disponibilité

Nvidia occupe donc le terrain avec ces versions SUPER en attendant la future génération RTX 5000 (Blackwell). Des cartes graphiques en théorie légèrement plus performantes (nous le verrons en test) proposées à un prix soit inférieur (200 euros en moins pour la RTX 4080 SUPER) ou soit identique (4070 Ti SUPER, 4070 SUPER) à celles qu’elles succèdent.