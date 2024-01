AMD annonce la Radeon RX 7600 XT, sa nouvelle carte graphique reine du milieu de gamme

Elle fait l'objet de rumeurs depuis de nombreux mois : la carte graphique AMD Radeon RX 7600 XT est enfin officialisée avec ses 16 Go de mémoire vidéo et ses performances en hausse.

Ce début d’année 2024 sera une année de transition pour les fabricants de cartes graphiques, et notamment AMD. Alors que Nvidia serait sur le point d’annoncer les versions SUPER de ses GPU RTX 4000, son concurrent direct prend le contrepied en dévoilant une carte graphique milieu de gamme prometteuse, la Radeon RX 7600 XT.

Plus de sept mois après la RX 7600, cette nouvelle carte devrait corriger ses défauts en augmentant notamment la quantité de mémoire.

AMD Radeon RX 7600 XT : le milieu de gamme avec 16 Go de VRAM

Alors que de nombreuses rumeurs ces derniers mois parlaient d’un pool mémoire de 10 ou 12 Go, cette RX 7600 version XT proposera bien les 16 Go de VRAM tant espérés sur ce segment. Si AMD n’a pas pu augmenter le nombre de cœurs sur cette nouvelle version, exploitant déjà le plein potentiel du GPU Navi 33, le constructeur a revu à la hausse les différentes fréquences d’horloge : la fréquence de base passe à 2,47 GHz (+10 %), tandis que la version boostée s’élève désormais à 2,76 GHz (+4 %).

Le bus mémoire et sa bande passante ne changent pas, mais la consommation est logiquement à hausse, de 190 W contre 165 W sur la RX 7600 de base. Avec ces caractéristiques, AMD vise toujours les titres joués en 1080p et 1440p, avec des performances oscillant de 50 à 90 FPS. Le constructeur promet des gains de 12 à 15 % par rapport à sa petite sœur, lui permettant d’être encore plus à l’aise en 1440p.

Dans l’exercice marketing toujours très tendancieux de la comparaison directe avec les concurrents, AMD se place lui-même contre la Nvidia RTX 4060 8 Go. Sa propre technologie de génération d’images (Fluid Motion Frames) étant compatible avec bien plus de jeux, les comparaisons sur des titres qui n’offrent pas cette même option chez Nvidia sont forcément flatteuses (Baldur’s Gate 3, The Last of Us Part 1, Assassin’s Creed Mirage).

Et c’est bien là l’argument massue d’AMD pour offrir aux joueurs des performances en théorie bien supérieures dans un plus grand nombre de jeux. Mais là encore, les deux technologies ne se valent pas, aussi bien en termes de latence, frame pacing et qualité d’image. À ce budget, on aurait cependant tendance à être moins regardant.

De nouvelles optimisations pour les créatifs

Au-delà du jeu vidéo, l’apport des 16 Go permet à cette Radeon RX 7600 XT d’être plus performante sur les applications créatives et IA : qu’il s’agisse de montage vidéo avec DaVinci Resolve ou de la génération d’images en local avec Stable Diffusion les gains se situent entre 10 et 30 %, aidés bien sûr par le boost des fréquences d’horloge.

En janvier, AMD va aussi introduire de nouvelles optimisations pour l’encodage vidéo AV1, pour les streameurs et vidéastes, ainsi qu’un nouvel outil d’upscaling vidéo. Si nous avons peu de détails sur ce dernier pour le moment, il devrait offrir une alternative au RTX Video Super Resolution de Nvidia, sans l’apport de l’IA.

Prix et disponibilité de l’AMD Radeon RX 7600 XT

AMD ne proposera pas de modèle de référence (Made by AMD) pour cette carte graphique, qui ne sera donc vendue que par les partenaires (Asus, Acer, Gigabyte, Sapphire, etc.).

L’AMD Radeon RX 7600 XT sera disponible dès le 24 janvier à un tarif conseillé de 329 dollars, qui pourra varier selon les modèles proposés par les partenaires. Le prix européen devrait être connu peu avant la sortie.