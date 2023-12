AMD dégainerait une nouvelle Radeon milieu de gamme en janvier pour bousculer Nvidia

AMD aurait la ferme intention de doper son offre sur le milieu de gamme face aux RTX 4060. Pour ce faire, la firme lancerait dès janvier prochaine une nouvelle Radeon RX 7600 XT pensée pour s'intercaler dans son catalogue, aux alentours de 300 dollars.

Évoquée par la rumeur depuis plusieurs mois, la Radeon RX 7600 XT serait bel et bien d’actualité. On apprend de WCCFTech que la carte pourrait devenir très réelle dans environ un mois, à la faveur d’un lancement fin janvier. Elle arriverait sur le catalogue d’AMD uniquement en versions custom, et aux environs de 300 dollars outre-Atlantique. Tablons sur 350 à 400 euros TTC en France, environ.

Pour rappel, la Radeon RX 7600 XT vendrait s’intercaler entre l’actuelle RX 7600 et RX 7700XT, déjà proposées par AMD. Nous en entendons parler depuis septembre, suite à l’apparition de ce modèle dans certains registres en ligne. Plus récemment, sa référence avait été aperçue chez un fabricant de cartes graphiques essentiellement implanté en Asie. On ignore toutefois à ce stade si AMD assortira cette Radeon RX 7600 XT des nouvelles Radeon RX 7700 et RX 7800 évoquées elles aussi par des rumeurs ces derniers mois.

Une carte graphique RDNA 3 en plus début 2024

Notons que si les Radeon RX 7700 et RX 7800 ne voient pas le jour, la Radeon RX 7600 XT qui nous intéresse aujourd’hui serait la dernière carte sous architecture RDNA 3 à être lancée avant le passage au lineup RDNA 4, attendu plus tard en 2024.

Quoi qu’il en soit, cette Radeon RX 7600 XT serait dotée de 16 Go de VRAM en GDDR6 — soit deux fois plus que la RX 7600 classique. Pour l’instant, nous n’avons pas encore de détails définitifs concernant le GPU embarqué, mais il y a des chances qu’AMD se contente de la puce Navi 33 employée pour la RX 7600. Ce GPU pourrait par contre être cadencé à une plus haute fréquence. Autre piste : l’utilisation d’une puce Navi 32, plus puissante, mais en la castrant de manière gagner en nombre de coeurs par rapport au GPU Navi 33. Dans tous les cas, la RX 7600 XT se destinerait principalement au jeu en 1080p.

Pour rappel, d’autres annonces devraient avoir lieu sur le terrain des cartes graphiques abordables, mais cette fois du côté de Nvidia. Outre le lancement de la RTX 4060 Ti 16 Go, et la remise en production de la RTX 3060, Nvidia doit en effet lancer une version 6 Go de sa RTX 3050, attendue sous la barre des 200 dollars, et ce en guise de solution à petit prix.