Nvidia : la RTX 3060 pourrait être une star en 2024 grâce à ces baisses de prix

La GeForce RTX 3060 a beau ne plus être toute jeune, elle ne serait pas près de quitter le catalogue de Nvidia. En l'occurrence, la firme aurait même promis à ses partenaires de continuer à la produire en nombre, de manière à ce qu'ils puissent en baisser les prix.

Dans un contexte d’inflation persistante et de baisse du pouvoir d’achat, Nvidia n’aurait aucune intention d’abandonner sa RTX 3060. Populaire car peu coûteuse, l’ancienne carte milieu de gamme de la marque au caméléon devrait voir de nouveau son prix baisser en 2024… et donc continuer de compter parmi les meilleures ventes de Nvidia, près de trois ans après son lancement initial.

Comme le rapporte le site spécialisé VideoCardz, la firme aurait prévu de continuer à la produire afin que ses partenaires puissent baisser les prix, notamment sur le modèle 12 Go. Ce dernier pourrait ainsi passer sous la barre des 282 dollars (contre 290 à 350 dollars actuellement sur le marché américain). Bien entendu, cette baisse de prix devrait être d’autant plus palpable sur le modèle 8 Go de la RTX 3060, d’ores et déjà plus abordable.

Une politique surprenante ? Pas vraiment…

Quoi qu’il en soit, l’approvisionnement en RTX 3060 12 Go serait déjà assuré pour le premier trimestre 2024. Il est possible que les stocks de Nvidia faiblissent sur le second trimestre, en fonction de l’intérêt de ses partenaires AIB, lit-on, mais l’objectif de la firme serait bel et bien de maintenir les prix de sa RTX 3060 aux environs de 280 dollars ou en dessous.

L’idée serait alors de concurrencer les Radeon RX 6750 GRE (disponibles en versions 10 et 12 Go) qu’AMD propose peu ou prou au même prix. On notera d’ailleurs qu’AMD a pris l’habitude de vendre à bas prix ses cartes graphiques d’ancienne génération. Une démarche qui pousse Nvidia à répliquer avec une approche similaire.

VideoCardz souligne néanmoins que la production prolongée des RTX 3060 n’est pas vraiment une surprise en soi. Sa remplaçante, la RTX 4060, se limite à 8 Go de mémoire vidéo et s’avère encore jeune : son lancement remonte à moins d’un an. Dans ces conditions, il ne serait pas surprenant que Nvidia maintienne la production de sa RTX 3060 pendant encore une année.

La démarche de Nvidia semble déjà porter ses fruits, le fabricant chinois Onda vient par exemple tout juste de lancer une RTX 3060 « dual-slot » à 1899 yuans, soit un peu moins de 270 dollars.