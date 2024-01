Asus ROG : de nouveaux PC gaming au design élégant et écrans Mini-LED pour 2024

Asus vient d'annoncer de nouvelles versions pour ces PC portables gaming ROG Zephyrus et ROG Strix. Au programme : un nouveau design minimaliste pour le Zephyrus et un écran Mini-LED pour les ROG Strix en déclinaison Scar.

Les annonces PC n’en finissent pas au CES de Las Vegas. Alors qu’Asus devrait dévoiler de nouvelles versions de ses PC portables à destination des professionnels et créatifs (Zenbook, Vivobook), sa division Republic of Gamers, ou ROG pour les intimes, vient d’annoncer de nouvelles versions pour ses PC Zephyrus et Strix.

Au programme : un nouveau design très élégant pour le ROG Zephyrus G14 et 16 ainsi qu’un nouvel écran pour les ROG Strix Scar 16 et 18 cru 2024. On vous résume tout ça.

ROG Zephyrus : un ultrabook gaming hyper élégant

La star de la gamme Asus ROG en 2024 sera à coup sûr le Zephyrus, nouvelle version de son ultrabook gaming. Cette année, le modèle s’affine encore tout en arborant un tout nouveau design à la finition mate de toute beauté. Disponible en deux coloris (Eclipse Gray et Platinum White), le Zephyrus continue à faire le pari de l’esthétisme et du nomadisme dans une machine de jeu.

Et comme c’est le cas pour bon nombre de PC portables gaming cette année, l’écran passe enfin à l’Oled avec une définition de 3K (2880 x 1800 pixels) et une fréquence de rafraichissement de 120 Hz pour la version 14 pouces, et 2,5 K (2880 x 1800) à 240 Hz pour la version 16 pouces. Ces dalles seront compatibles avec la norme Dolby Vision pour le HDR avec un pic de luminance à 500 cd/m².

À noter que ces écrans supportent le G-Sync de Nvidia (taux de rafraichissement variable) ainsi qu’une fonctionnalité qui permettrait d’augmenter la fréquence d’émission des pixels à 960 Hz. Celle-ci reste cependant encore floue, nous tâcherons d’en savoir plus.

Sur le reste de la fiche technique, le Zephyrus G14 intègre le tout nouveau processeur AMD Ryzen 8000 couplé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 au TGP maximum de 90 W. Le tout pourra être configuré avec 32 Go de mémoire LPDDR5 et 1 To de stockage SSD NVMe. Pour convenir à la fois aux gamers et aux créatifs, le PC offre une connectique complète : en plus des 2 ports USB-C (norme USB 4 et 3,2 Gen 2) et deux ports USB 3.2, on y retrouvera un port HDMI 2.1, un lecteur de carte MicroSD et un port jack audio.

ROG Strix Scar : le PC portable gaming avec écran Mini-LED

On sort du monde des ultrabooks avec le ROG Strix, un PC gaming qui ne fait aucune concession sur la puissance. Les deux modèles Strix Scar, en diagonales 16 et 18 pouces, proposent désormais des écrans Mini LED pouvant monter jusqu’à 1100 cd/m² en pic de luminosité, tout en atténuant le blooming avec ses 2000 zones de local dimming. Ces deux dalles proposent toutes les deux une fréquence de rafraichissement de 240 Hz, nouveau standard de nos jours, une compatibilité avec le G-Sync de Nvidia ainsi que le Dolby Vision.

Et pour ces machines de compétition, Asus a fait le choix de processeurs Intel Core i9 de 14e génération (24 cœurs, 32 threads) et de GPU Nvidia GeForce RTX 4080 (pour le 16 pouces) et RTX 4090 (pour le 18 pouces) pour un TGP conséquent de 175 W. Le tout dans un châssis au système de refroidissement repensé à base de métal liquide.

Disponibilité et prix

Tout ce beau monde arrivera au début de l’année dans le commerce :

Le ROG Zephyrus G14 OLED sera disponible en France au cours du 1er trimestre 2024, à partir de 1 999,99 euros.

Le ROG Zephyrus G16 OLED sera disponible en France au cours du 1er trimestre 2024, à partir de 2 399,99 euros.

Le ROG Strix Scar 18 Mini-LED sera disponible en France au cours du 1er trimestre 2024, à partir de 4 999,99 euros.

Le ROG Strix Scar 16 Mini-LED sera disponible en France au cours du 1er trimestre 2024, à partir de 4 799,99 euros.

Le ROG Strix G18 LCD sera disponible en France au cours du 1er trimestre 2024, à partir de 2 499,99 euros.

Le ROG Strix G16 LCD sera disponible en France au cours du 1er trimestre 2024, à partir de 2 399,99 euros.