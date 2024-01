Razer, avec ses Blade, figure parmi les rares fabricants de PC à pouvoir se mesurer à Apple

Razer a annoncé sa nouvelle génération 2024 de Blade, des PC portables dont les finitions n'ont rien à envier à celles d'Apple. De même, leurs prix sont tout aussi impressionnants que ceux d'Apple.

Rappelez-vous, on a parlé la semaine dernière des nouveaux écrans de Razer pour 2024, sur les Blade 16 et 18. Voilà, le CES 2024 a démarré, et on a droit aussi au Razer 14. Alors, qu’est-ce qui a changé sur cette nouvelle génération ?

Blade 16 : OLED 240 Hz, GeForce RTX 4090 et Intel Core i9-14900HX

On commence avec le Blade 16. On sait déjà qu’il y a le choix entre deux types d’écrans : un écran OLED de 16 pouces, ou un écran LCD Mini LED. L’écran OLED est assez ouf, parce que c’est le premier à offrir du QHD+ avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Si vous penchez plus pour le LCD Mini LED, vous avez deux options : UHD+ à 120 Hz ou FullHD+ à 240 Hz. Honnêtement, l’OLED en QHD+ semble être le top, même si c’est probablement l’option la plus chère.

Côté puissance, le Blade 16 embarque un processeur Intel Core i9-14900HX, un monstre à 24 cœurs, avec la possibilité de pousser un peu plus les performances grâce à l’overclocking. Pour la carte graphique, la bête peut être équipée d’une Nvidia GeForce RTX 4090, qui a un TGP de 175 W, mais il y a d’autres configs de GPU disponibles. Razer joue aussi la carte de l’innovation avec son système de refroidissement à chambre à vapeur, histoire de garder tout ça au frais.

Côté prix, on démarre à 3499,99 euros, et c’est déjà en vente. D’ailleurs, le modèle de 2023 est toujours dispo si ça vous intéresse. Si vous voulez vous faire plaisir avec une config maxed out, genre la RTX 4090, l’écran OLED 240 Hz, un SSD de 2 To et 32 Go de RAM, là on parle de 5299,99 euros. Pas donné, mais ça envoie du lourd !

Blade 18 : Thunderbolt 5 au programme

Le Blade 18, qui a fait son entrée dans le monde des laptops gaming en 2023, revient en force avec sa deuxième génération. Et les nouveautés, elles sont pas mal du tout ! On parle d’un écran de 18 pouces en 4K qui monte jusqu’à 165 Hz. Rien que ça, c’est déjà un argument de poids. Mais attendez, il y a plus : le Thunderbolt 5 est aussi de la partie, permettant d’atteindre des débits hallucinants de 120 Gbps. C’est presque trop.

Pour l’instant, Razer joue un peu la carte du mystère avec ce modèle 18 pouces. Ils n’ont pas encore tout révélé et prévoient de donner plus d’infos plus tard. On reste donc en attente, mais une chose est sûre, ce Blade 18 a l’air de cacher quelques belles surprises sous le capot.

Blade 14 : toujours aussi compact

Le Blade 14, le plus compact de la gamme Razer, n’est pas en reste et bénéficie aussi de belles améliorations pour 2024. On change de crèmerie côté processeur : place au AMD Ryzen 9 8945HS. En plus, vous pouvez le booster avec une carte graphique dédiée jusqu’à la GeForce RTX 4070. Pour l’écran, c’est un IPS LCD QHD+ avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Malgré sa taille réduite, seulement 17,99 mm d’épaisseur et un poids de 1,84 kg, il en a dans le ventre, typique de ce que Razer sait faire. Le processeur AMD, en plus de sa patate, promet une autonomie solide, genre 10 heures. Et pour rester dans le coup, il s’équipe de l’USB4 et du Wi-Fi 7, histoire de ne pas se faire distancer dans les années à venir. Cette version 2024 du Blade 14 pointe le bout de son nez le 23 janvier.