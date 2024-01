OLED, 240 Hz… Razer sort les gros chiffres pour ses nouveaux Blade 16 et 18

On en a rêvé il y a quelques années, et c'est une réalité. En 2024, on pourra avoir un écran OLED sur un PC portable capable de monter à 240 Hz. Quant à 4K sur PC portable, elle ne sera pas plus réservée aux spécialistes de l'image, mais aussi aux gamers.

Dans le domaine des écrans de PC, on assiste depuis quelques années à une sorte de course effrénée vers plus de performance et de qualité.

Les fabricants poussent les limites toujours plus loin : définitions (et donc résolutions) plus élevées, taux de rafraîchissement qui s’envolent, introduction du HDR pour des noirs plus profonds et des couleurs plus vives. On a vu débarquer les technologies Mini LED et OLED, qui ont considérablement amélioré le rendu visuel par une gestion plus fine du contraste et une richesse colorimétrique accrue. Les gamers comme les professionnels de l’image récoltent les fruits de ces avancées avec des écrans toujours plus réactifs et précis.

De l’OLED à 240 Hz sur PC portable

Razer n’est pas en reste dans cette course et débute 2024 avec deux annonces. Leur nouveau Blade 16 promet une immersion totale avec son écran OLED, capable de monter à un taux de rafraîchissement de 240 Hz — du jamais vu pour ce type d’écran.

Réalisé en collaboration avec Samsung Display, cet écran garantit une réactivité au top avec une latence minimale de seulement 0,2 ms et une netteté d’image accrue, confirmée par la certification VESA ClearMR 11000. La définition QHD+ (2560 x 1600 pixels) et la certification VESA DisplayHDR True Black 500 sont là pour s’assurer que chaque détail et chaque couleur soient au rendez-vous.

De la 4K à 165 Hz en 18 pouces

Le Blade 18 ne sera pas en reste, proposant un écran 4K IPS LCD à 165 Hz, adapté pour ceux qui cherchent à concilier haute résolution et fluidité. Avec un temps de réponse de 3 ms, la compatibilité Nvidia G-Sync, et une couverture de 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, il se pose comme une option solide pour les pros et les gamers à la recherche d’un grand écran avec des caracétristiques de pointe.

Ces avancées ne sont pas juste des chiffres pour faire joli sur une fiche technique. Un taux de rafraîchissement élevé transforme l’expérience en jeu en rendant les mouvements plus fluides, réduisant le flou et permettant une réactivité quasi instantanée.

Pour le travail de création graphique, une gamme de couleurs étendue et une haute résolution signifient une précision dans le détail. En bref, Razer et les autres fabricants ne se contentent pas de suivre la tendance : ils poussent constamment les chiffres. Oui, c’est du marketing, mais cela reste une prouesse.

Il faudra patienter pour connaître tous les détails des Blade 16 et 18. Ce qu’on sait, c’est que ces modèles seront présentés au CES 2024, et Razer nous réserve apparemment quelques surprises.

