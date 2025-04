Realme 14T : voici un récent smartphone bien équipé (Amoled 120 Hz, IP69, charge 45W) en promo à moins de 300 €

Le Realme 14T, qui vient d’être lancé en France, est un smartphone milieu de gamme qui est pourtant bien équipé. Et son rapport qualité-prix s’améliore encore plus grâce à Carrefour qui l’affiche à 259,99 euros au lieu de 299,99 euros.

Le Realme 14T 5G. // Source : Realme

Concurrente de Xiaomi, la marque Realme propose, elle aussi, un catalogue de smartphones abordables avec de belles configurations. Récemment, c’est le Realme 14T qui a rejoint sa gamme. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le fabricant chinois n’a pas négligé sa fiche technique : grand écran Amoled, résistance IP69, charge rapide, IA pour aider en photo… Bref, un smartphone prometteur, que l’on trouve en ce moment à moins de 300 euros grâce à une promotion.

Ce qu’il faut savoir sur le Realme 14T

Une dalle Amoled FHD+ rafraîchie à 120 Hz

Une puce Dimensity 6300

Une batterie de 6 000 mAh et une charge de 45W

Initialement affiché à 299,99 euros, le Realme 14T 5G est aujourd’hui proposé à 259,99 euros chez Carrefour.

Un smartphone fin avec un écran bien lumineux

Ce nouveau Realme 14T est tout d’abord un smartphone très élégant avec ses tranches plates, sa finesse (7,97 mm d’épaisseur) ou encore son dos illustré de vagues délicates, la marque ayant voulu lui donner un effet satin. Le smartphone n’est toutefois pas seulement joli, il est aussi bien résistant. Realme assure que son modèle a passé tous les tests pour mériter la certification IP69. Le 14T devrait donc pouvoir résister à une pluie battante.

Côté écran, on a ici droit à une dalle Amoled FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) de 6,67 pouces, qui ne manque pas d’atouts. Déjà, concernant sa luminosité, elle peut, selon la marque, atteindre un pic à 2 100 nits, ce qui est assez rare. L’écran couvre par ailleurs 111 % du spectre DCI-P3, soit la promesse d’une palette de couleurs affichées très étendue. Cerise sur le gâteau, la dalle est rafraîchie à 120 Hz, ce qui augure d’une fluidité exemplaire. Côté interface, c’est Realme UI 6.0, basé sur Android 15, qui est en place ; un système qui offre notamment une multitude d’outils IA pour le quotidien.

De l’IA pour optimiser chaque photo

Côté performances, le Realme 14T est par ailleurs animé par une puce MediaTek Dimensity 6 300, qui lui permet d’être compatible 5G. Le constructeur promet une belle puissance pour les tâches du quotidien, surtout côté graphismes. Passons à la partie photo : le smartphone embarque un capteur principal de 50 Mpx et, plus étonnant, un capteur monochrome capable de photographier uniquement en noir et blanc. Notons surtout la présence de l’intelligence artificielle, qui permet d’optimiser le rendu de chaque cliché : le Realme 14T peut par exemple rendre une photo floue bien plus nette ou encore supprimer des éléments indésirables grâce à une gomme magique.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie de la bête, celle-ci renferme une batterie de 6 000 mAh, grâce à laquelle le smartphone peut, en théorie, offrir 17 heures de visionnage de vidéos YouTube. Mention spéciale pour la charge rapide à 45 W : Realme indique qu’en 5 minutes de charge, le smartphone aura suffisamment de batterie pour nous permettre de passer des appels pendant 4 h.

Si vous souhaitez découvrir d'autres modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Realme du moment.

