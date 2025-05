La version 512 Go du Realme 14 Pro, rival du Redmi Note 14 Pro, coûte 200 € de moins aujourd’hui

Cdiscount vous aide à changer de smartphone avec cette offre sur le Realme 14 Pro. Dans sa version 512 Go, il est actuellement affiché à 289,99 euros au lieu de 479,99 euros.

Realme 14 Pro // Source : site officiel

Avec le Realme 14 Pro, la marque fait une proposition originale : un smartphone avec un dos nacré dont la couleur varie en fonction de la température. Un design unique, mais qui ne fait pas tout. Ce smartphone propose en effet une fiche technique solide pour moins de 300 euros aujourd’hui.

Les atouts du Realme 14 Pro

La batterie de 5 260 mAh compatible charge rapide 45 W

Le capteur photo Sony OIS 50 Mpx fait de belles photos

L’écran Amoled et le design incurvé

Au lieu de 479,99 euros, le Realme 14 Pro (12+512 Go) est actuellement en promotion au prix très intéressant de 289,99 euros sur Cdiscount.

Un design original

Le Realme 14 Pro se distingue par un design original, surtout dans sa version blanc nacré, dont le dos change subtilement de teinte selon la température, avec des reflets bleutés. Ce détail esthétique, déjà aperçu sur le Realme 9 Pro Plus, apporte une touche ludique à l’ensemble. Le smartphone adopte des courbes soignées et des bords travaillés, ce qui renforce son aspect premium.

À l’avant, l’écran AMOLED de 6,7 pouces affiche une fréquence de 120 Hz. Côté photo, il embarque un capteur principal Sony IMX882 OIS de 50 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, accompagnés de trois flashs censés ajuster la luminosité et la température pour des portraits plus naturels.

Grosse batterie et belles performances

Sous le capot, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 7300 Energy épaulé par 12 Go de RAM, pour une gestion efficace du multitâche et de bonnes performances même en jeu. L’interface Realme UI 6.0 basée sur Android 15 reste proche d’une expérience Android pure, avec une bonne réactivité.

Enfin, l’autonomie repose sur une batterie de 5 260 mAh, un atout solide pour tenir toute la journée. La charge rapide 45 W permettrait de retrouver 50 % de batterie en 36 minutes et ça tombe bien puisque dans le lot, vous avez un chargeur 120 W fourni.

