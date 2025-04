Realme 14 Pro : quand le meilleur rival du Xiaomi Redmi Note 14 Pro devient moins cher, dans sa version 512 Go

Avec son design travaillé, son grand écran incurvé et sa grosse batterie, le Realme 14 Pro est un bon candidat si vous souhaitez changer de smartphone. Ce modèle est d’ailleurs encore moins cher dans sa version 512 Go et passe de 479 euros à 399 euros chez Boulanger.

Realme 14 Pro // Source : site officiel

Realme continue de déployer de nouveaux smartphones avec des caractéristiques de modèle haut de gamme, avec un prix bien contenu. C’est le cas par exemple du 14 Pro, un téléphone au design unique avec ses changements de couleur en fonction de la température. Il a d’autres atouts dans sa manche, comme son prix, qui est encore plus accessible aujourd’hui après 80 euros de réduction, sur la version 512 Go.

Pourquoi choisir le Realme 14 Pro ?

Un design joliment travaillé

Une dalle Amoled incurvée de 6,7 pouces

Une batterie de 6 000 mAh couplée à la charge 45 W

Au lieu d’un prix barré à 479,99 euros, le Realme 14 Pro dans sa version 512 Go s’affiche en ce moment en promotion à 399,89 euros sur le site Boulanger.

Un design atypique

Avec le Realme 14 Pro, la marque a confectionné un smartphone plutôt atypique. Dans sa version « blanc nacré », son dos change de couleurs en fonction de la température et tire vers le bleu. Un aspect plutôt gadget, mais plutôt cool. Un concept que l’on avait déjà pu voir sur le Realme 9 Pro Plus, dont la couleur peut varier en fonction des reflets du soleil tel un caméléon.

Ses courbes élégantes et ses bords maîtrisés lui donnent un aspect premium. Cela se confirme à l’avant du téléphone, avec un bel écran AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces. Ses couleurs sont vives et son affichage d’une grande fluidité, améliorant l’expérience visuelle au quotidien.

La partie photo repose sur deux capteurs photo, on a un Sony IMX882 OIS de 50 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels. Certes, ce n’est pas le module photo le plus polyvalent, mais il s’équipe de trois flashs qui permettraient de régler la luminosité et la température de couleur pour obtenir des portraits réalistes en toutes circonstances, selon la marque.

Une configuration solide

Pour faire fonctionner le tout, la marque choisit un processeur MediaTek, le Dimensity 7300 Energy, couplé à 12 Go de RAM. Cette configuration est efficace pour ce qui est de la navigation et de la gestion du multitâche, avec même la possibilité de lancer des jeux gourmands. On découvre l’interface Realme UI 6.0 basé sur Android 15, qui est assez proche d’Android stock et se montre réactive et fluide.

Enfin, côté autonomie, Realme ne déçoit pas et ajoute une batterie avec un accumulateur qui s’élève à 6 000 mAh. Vous vous sentirez rassurés, mais pour les plus actifs, vous serez ravie d’apprendre qu’il est compatible avec la charge rapide 45 W. Celle-ci permet de passer de 1 % à 50 % de batterie en 36 minutes d’après la marque. Un bon point pour éviter de tomber en rade de batterie à la fin de la journée.

Si vous souhaitez comparer cet appareil avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.