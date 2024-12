Realme 14 Pro : les smartphones peuvent changer de couleur quand il fait froid

Realme a récemment levé le voile sur ses nouveaux smartphones 14 Pro+ et 14 Pro lors d’un événement à Copenhague. Au programme, une innovation majeure dans le design des smartphones avec une technologie de changement de couleur sensible au froid, une première mondiale.

Développé en collaboration avec le studio Valeur Designers, le « Unique Pearl Design » propose une expérience visuelle inédite : le coloris blanc nacré se transforme en bleu vif lorsque la température descend en dessous de 16 degrés Celsius. Cette innovation se démarque alors des solutions précédentes qui réagissaient à la lumière solaire. Chaque appareil sera unique grâce à un processus de fabrication complexe impliquant plus de 30 étapes de fusion des fibres.

Le Realme 14 Pro+ se distingue aussi par son module photo circulaire intégrant un triple capteur et un système de flash « MagicGlow » optimisé pour les portraits nocturnes. Le modèle Pro standard se contentera d’un double capteur. Particularité du Pro+, il sera le seul à bénéficier d’un périscope et d’un écran aux quatre bords incurvés.

Pour aller plus loin

Smartphones Realme : comprendre la gamme pour choisir le meilleur

Que faut-il attendre de la fiche technique des Realme 14 Pro ?

Les caractéristiques techniques révélées incluent un rapport écran/corps impressionnant de 93,8 % avec des bordures de seulement 1,6 mm pour le Pro+. Le smartphone sera certifié IP68 et IP69, garantissant une résistance accrue à l’eau et aux chocs. Sous le capot, on trouve le nouveau processeur Snapdragon 7s Gen 3, accompagné de l’interface Realme UI 6.0.

Chase Xu, vice-président et directeur marketing de Realme, annonce que cette série « élève les standards esthétiques et fonctionnels des smartphones Realme ». Le studio Valeur Designers s’est dit « ravi de collaborer avec une marque aussi innovante et jeune ».

Il est important de noter que l’effet thermochromique a une durée de vie limitée, estimée à environ 12 mois en utilisation normale, principalement en raison de l’exposition aux UV. Les utilisateurs pourront prolonger cet effet en évitant la lumière directe du soleil ou en utilisant une coque de protection.

La série Realme 14 Pro devrait faire ses débuts début 2025, avec un lancement probable lors du Mobile World Congress de Barcelone fin février. Les prix et la disponibilité complète seront annoncés ultérieurement. On y attend aussi d’autres smartphones, dont notamment le Xiaomi 15 Ultra.