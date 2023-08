Nakamura : bonne nouvelle pour le vélo électrique Intersport à l’excellent rapport qualité / prix

Avec son tarif très abordable inchangé, le vélo électrique tout-chemin Nakamura Crossover V d’Intersport continue d'évoluer avec un millésime 2023 doté de quelques nouveautés bienvenues.

Lancée fin 2021, la nouvelle gamme de VTC Intersport s’était traduit par une montée en qualité. Les vélos électriques Nakamura n’ont pas prévu de nouvelle génération cette année, mais la marque a voulu apporter une petite mise à jour sur la version intermédiaire E-Crossover V. Et le nom change au passage pour Nakamura Crossover V.

Deux changements visibles mais accessoires

Pour cette rentrée 2023, Intersport a décidé d’amener quelques changements sur son vélo. Premier changement d’importance, on voit tout de suite un aspect plus sobre avec cette peinture blanche et au logo de petite taille. Bémol, la batterie noire n’est plus de la couleur cadre, et devient donc très visible. Par contre, elle reste totalement intégrée et amovible, avec ses 460 Wh de capacité pour assister jusqu’à 100 km d’autonomie en mode Eco.

Le Nakamura Crossover V 2023 adopte le blanc // Source : Intersport Fini le cadre marron bariolé // Source : Intersport Le porte-bagages change, pas le moteur et le dérailleur // Source : Intersport

Le VTC Nakamura reprend le reste du système électrique avec le moteur central 80 Nm et la transmission par dérailleur 8 vitesses. Le guidon haut légèrement courbé, le cadre ouvert offrent encore une position de conduite droite, tandis que la suspension avant à 65 mm de débattement ajoute du confort aux roues de 28 pouces.

Autre différence pour le Namakura Crossover V, son porte-bagages arrière se renforce, dans l’esprit de l’E-Cross City, acceptant toujours jusqu’à 25 kg de charge.

Le prix du Nakamura reste sous les 1 600 euros

Bonne nouvelle, Intersport n’applique pas d’inflation à son vélo électrique. Le Nakamura Crossover V campe à 1 599 euros, soit un rapport prix/prestations intéressant. Côté rivaux, Decathlon n’a plus de concurrent direct depuis l’éviction des Elops 920/940E chez Decathlon tandis que les Riverside sont plus typé sport, mais le Neomouv Sinapia actuellement vendu par Decathlon à 1 599 euros est un bon candidat.

Sachez que l’entrée de gamme Nakamura Crossover S applique aussi une mise à jour via son logo moins visible, restant à 1 099 euros. Néanmoins, la version à cadre haut Crossover A n’est pas encore concernée, ni les Connect et haut de gamme XV et XA. Pas de nouvelles versions pour eux, pour le moment.

