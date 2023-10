Ce nouveau VTC électrique d’Intersport jouit d’un rapport qualité-prix très solide

Au travers de sa marque Nakamura, Intersport renforce sa position sur le créneau des VTC électriques abordables avec le Crossover LTD. Lancé à un prix de 1299 euros, ce modèle n’en reste pas moins généreux en termes d’équipements.

Dans l’univers du vélo électrique, Intersport est avant tout connu grâce à sa marque Nakamura. Frandroid a déjà pu tester l’un de ses modèles, le Nakamura E-Crossover V, pour un résultat plus que convaincant. Le catalogue est aujourd’hui composé d’une trentaine de références, du VTC à de l’urbain en passant par du VTTAE voire du gravel électrique.

L’une des dernières nouveautés appartient à la catégorie des VTC, ou vélo tout chemin : il s’agit du Nakamura Crossover LTD, qui se démarque par son prix canon de 1299 euros. Soit un tarif entrée de gamme, quand le prix moyen d’un VAE en France vogue aux alentours de 2000 euros depuis plusieurs années déjà.

Très bien équipé

Pour autant, ce cycle ne lésine pas sur l’équipement de série, et affiche de ce fait un rapport qualité-prix très intéressant sur le papier. Déjà, saluons la présence d’une fourche suspendue d’un très généreux débattement de 100 mm. Très utile pour lisser les aspérités de la route et autres irrégularités.

On apprécie également l’intégration de série d’une béquille, de garde-boue et d’un porte-bagages. Soit une panoplie d’accessoires qui constitue le strict minimum pour un vélo urbain digne de ce nom. Quoi de plus plaisant, aussi, de découvrir des freins à disque hydrauliques pour garantir des freinages sereins et un bon niveau de sécurité.

Néanmoins, et comme pour d’autres composants, Nakamura ne précise ni la marque, ni le modèle de freins. C’est quelque peu préjudiciable. Cela reste toujours intéressant d’en prendre connaissance pour évaluer, selon le choix fait, la fiabilité et la durabilité des pièces.

Placé sur le moyeu de la roue arrière, le moteur de 250 W – la marque est un mystère – revendique un couple de 45 Nm. C’est correct, sans trop en faire. Intersport n’indique pas le type de capteur utilisé : capteur de couple ou capteur de rotation. Mais il y a ici peu de place au doute quant à la nature de celui-ci, et ce pour deux raisons.

Un plus que probable capteur de rotation

D’un, il est très rare que des vélos électriques entrée de gamme s’équipent d’un capteur de couple. De deux, l’absence de communication à ce propos est généralement un signe fort : un capteur de rotation se cache bien trop souvent derrière. Avec, la conduite est donc moins naturelle, puisque l’assistance se déclenche lorsqu’il détecte un tour de pédalier.

Le capteur de couple, ou de force, agit différemment : il transmet l’assistance électrique de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. La réactivité et le dynamisme sont bien plus palpables, pour une meilleure maîtrise de votre cycle. Il n’y a en tout cas rien de choquant à tomber sur un capteur de rotation sur un VAE vendu 1300 euros.

De son côté, la batterie de 375 Wh – placée directement sur le tube inférieur du cadre – revendique une autonomie de 60 km. Attention, les fabricants aiment indiquer un rayon d’action prometteur mais souvent calculé avec le mode d’assistance le plus faible. C’est probablement le cas vu ici eu égard à la capacité énergétique de l’accumulateur. Avec le mode le plus puissant, il faut logiquement tabler sur une portée plus faible.

Prix et disponibilité

Pour terminer, citons une transmission à 7 vitesses (marque et modèle inconnus), des pneus de 27,5 pouces de la marque chinoise Chaoyang, un écran couleur, et, ce n’est pas pour nous déplaire, une connectivité Bluetooth pour se connecter à l’application NAKA E-POWER. Cette dernière peut faire office de tableau de bord.

D’un poids de 24 kg, le Nakamura Crossover LTD est décliné en taille S, M et L. Affublé d’une annotation « Nouveauté » sur le site officiel d’Intersport, il est aujourd’hui d’ores et déjà disponible.